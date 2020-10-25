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帛琉考量防疫量能 台帛旅遊泡泡喊暫緩

記者陳婕翎、陳雨鑫／台北25日電
指揮中心發言人莊人祥表示，帛琉高層為確保國內醫療及防疫量能，尚未做好放寬邊境檢疫措施準備，多方考量後，宣布暫緩「台灣-帛琉安全旅行圈」計畫。(記者陳雨鑫／攝影)
指揮中心發言人莊人祥表示，帛琉高層為確保國內醫療及防疫量能，尚未做好放寬邊境檢疫措施準備，多方考量後，宣布暫緩「台灣-帛琉安全旅行圈」計畫。(記者陳雨鑫／攝影)

中央流行疫情指揮中心表示，針對「台灣-帛琉安全旅行圈」一案，帛琉高層為確保國內醫療及防疫量能，尚未做好放寬邊境檢疫措施準備，加上北半球即將進入冬季，除了要抵禦新冠肺炎，還可能增加其他傳染病風險，多方考量後，宣布暫緩。指揮中心指出，目前除了帛琉，台灣未與其他國家規畫旅遊泡泡。

指揮中心指揮官陳時中說，目前暫緩原因是帛琉檢疫嚴格，即使是像台灣這樣的低風險國家，入境也要居家檢疫七天，且入境及出關前都需要採檢；中風險及高風險國家則需先在出發地自主檢康管理兩周，檢附陰性證明外，入境還須採檢二至三次。「不適合旅遊團。」

指揮中心發言人莊人祥說，台方將於通盤考量雙方防疫需求前提下，草擬完整防疫方案，並提供帛方討論，待帛方內部形成共識前，台方仍對本案保持開放態度。該國的醫療量能也有其考量，帛琉醫院僅是80床隔離病房，且檢疫的採檢量能不足，經過考量後帛琉才做出暫緩決定。

★時陰時陽達54例 指揮中心：無傳染力

此外，台灣昨再新增二名境外移入新冠肺炎案例，分別來自菲律賓、美國，其中來自菲國的女移工，出關採檢陰性，完成七天自主健康管理後，仲介安排自費採檢卻由陰轉陽。

中央流行疫情指揮中心統計，類似案例多達54件，指揮中心認為，新冠肺炎案例時常「陰陽不定」，但時陰時陽個案進入社區也不具有傳染力。

疾管署長周志浩解釋，部分新冠肺炎患者在感染後期，採檢結果時陰時陽，但陰轉陽個案檢體送實驗室，都無法培養出病毒，證實被核酸試劑測驗出的病毒，其實都是病毒的「屍體」。

周志浩表示，3月陰轉陽個案最多，可能與歐美避難潮有關，當時許多台灣民眾趕回台灣，但因為當地疫情正流行，造成境外移入人數多，類似個案也多，9月起又現陰轉陽個案．可視為各國疫情再起的警訊。

台灣 疫情 新冠肺炎

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