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南韓打流感疫苗頻傳死 台也51人不良反應

記者陳婕翎、陳雨鑫╱台北25日電
今年公費流感疫苗接種踴躍，衛福部統計，截至目前，公費流感疫苗接種400萬劑，12人出現嚴重不良反應。（本報資料照片）
今年公費流感疫苗接種踴躍，衛福部統計，截至目前，公費流感疫苗接種400萬劑，12人出現嚴重不良反應。（本報資料照片）

疫苗預防傳染病，但民眾都怕不良反應，南韓傳出多起注射流感疫苗死亡事件，也引發台灣民眾注意。台衛福部統計，公費流感疫苗接種已400萬劑，51人出現不良反應，其中12人情況嚴重。但不見得和打疫苗有關；臨床醫師強調，若同一批號疫苗陸續發生不良反應，就是警訊，目前民眾無須恐慌。

衛福部疾管署與食藥署全國藥物不良反應通報中心，自醫院及地方衛生局收集通報案例，截至10月23日，公費及自費流感疫苗接種不良反應通報51件，其中12例嚴重不良反應，含心肌炎、蜂窩組織炎、休克、呼吸困難等；39例為非嚴重不良反應，多為頭暈、頭痛等。

南韓部分死亡個案曾接種賽諾菲疫苗，台灣目前51件接種不良反應案件中，12例接種賽諾菲流感疫苗，其中一例為嚴重不良反應，曾出現心肌炎，其餘11例非嚴重不良反應。賽諾菲表示，目前流感疫苗未出現異常訊號，將與主管機關密切合作通報。

台灣年年有接種流感疫苗不良反應通報事件，去年同期公費流感疫苗接種逾312萬劑，不良反應通報48例。疾管署副署長莊人祥強調，以過去案件分析，多數人僅是不良反應出現時間與施打疫苗時機接近，仍須待專家評估不良反應與疫苗是否具因果關係。

「打完疫苗不幸發生車禍，歸咎於疫苗不良反應也不太對。」台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，同一批號流感疫苗陸續發生不良反應，才需警訊；以台灣今年接種踴躍度，對比51件不良反應無須擔心。

國光生技發言人潘飛說，疫苗都有不良反應通報，今年通報數未異常，輕重症仍待調查釐清；台灣東洋表示，輸台批次均經嚴格品質認證且通過台灣食藥署檢驗，疫苗安全品質無虞，零星不良反應通報，均透過既有監控回報處理機制，與政府密切聯繫。

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