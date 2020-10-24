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韓流感疫苗36死 陳時中：台灣賽諾菲批號不同

記者陳婕翎、羅方妤╱台北24日電
台灣各診所排隊接種流感疫苗。(記者劉學聖／攝影)
台灣各診所排隊接種流感疫苗。(記者劉學聖／攝影)

南韓近日接種流感疫苗後死亡案例持續增加，南韓疾病管理廳（KDCA）指出，截至23日下午1時已有36例死亡，其中有人接種賽諾菲疫苗。衛福部長陳時中昨強調，南韓進口賽諾菲疫苗批號與台灣不同，大家無需過度恐慌。

疾管署也說，賽諾菲提供公費疫苗190萬劑，已打88萬劑，均無不良反應。

南韓一些市政府在近期死亡案例發生後，下令區域內醫療機構暫停接種流感疫苗；南韓衛生專家對於此時是否該繼續施打疫苗也看法分歧。但KDCA宣布，分析其中26人死因後，未發現注射疫苗和死亡間的關聯，將繼續施打疫苗。

由於南韓死者施打的疫苗分別來自南韓國產疫苗和法國藥廠賽諾菲疫苗。台灣公費及自費流感疫苗都有賽諾菲疫苗，陳時中說，已與賽諾菲聯繫，對方表示，除南韓外，其他使用賽諾菲流感疫苗的國家，並未傳出類似情況。

據了解，南韓疫苗來自6至7家國產廠商及賽諾菲，疾管署副署長莊人祥說，據目前掌握資料，南韓死者生前接種疫苗並未集中於某一家藥廠。究竟死亡個案與流感疫苗是否有關，莊人祥說，目前仍未知，死亡案例快速暴增，也可能是民眾對疫苗失去信心，接種者一旦出現異狀，就容易與疫苗聯想在一起。

賽諾菲公司則聲明，台灣使用的賽諾菲巴斯德流感疫苗全部批次皆與南韓不同。

截至本月22日，台灣公費流感疫苗已接種395.5萬劑，占全數疫苗2/3；昨天單日接種16萬劑，與去年同天打出5.9萬劑相比，再次創紀錄。接種率較差的學齡前幼兒，接種率達33%，已接近去年同期的34.3%。

由於今年流感疫苗接種踴躍，日前衛福部探尋加購疫苗的可能性。但國光生技說，流感疫苗生產使用雞胚蛋，必須去年跟特約蛋商簽約訂購，今年3月初蛋商供應26周至60周雞隻所下的蛋，若有額外需求，4、5月尚有討論空間，如今邁入10月中，去年供蛋的雞已太老，生的蛋不適合做疫苗，而疫苗生產到出貨也需要時間。

流感疫苗 南韓 台灣

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