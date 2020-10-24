新聞評論／蔡政府只顧分派職位 誰關心台鐵沉痾

蔡政府近年用人唯黨、唯私的情況益形嚴重，台鐵沉痾誰真正關心。(本報資料照片)

普悠瑪出軌翻覆事件剛滿兩周年，台鐵又爆出「斷軌」事件，3年來高達9件。更離譜的是，3月已發現成功站軌道斷裂，卻不立即更換；5月間斷軌擴大至44公分，站務人員卻未落實通報，還讓兩列火車快速通過，罔顧乘客安全。交通部長林佳龍為此震怒，下令提高懲處層級，並要求國家安全運輸調查委員會下月提出報告。

斷軌事件之所以曝光，是時力立委陳椒華在立院質詢時揭露；林佳龍對此事一無所悉，他對台鐵欺瞞之震怒可想而知。陳椒華還說，台鐵2016年即買了新巡軌車，但迄今未驗收通過；因此，台鐵只能繼續使用過期10年的老巡軌車檢查鐵軌，可能無法有效發現問題。新巡軌車購入4年還未能完成驗收，這想必也是林佳龍不知道的事實；但人們更好奇的是，鐵路局長張政源知道嗎？

一般民眾都了解，高層光會「震怒」是沒用的，要認真面對問題並切實找出對策，才能徹底解決。否則，你震怒你的，他苟且他的，台鐵的沉痾宿疾、士氣低迷將依然故我。然而，即使發生了普悠瑪翻覆那麼慘烈的傷亡事故，人們依然看不到台鐵振作或改變的跡象。

更讓人扼腕的是，本月21日是普悠瑪事故兩周年，運安會原訂19日舉行記者會公布最終調查報告，卻一度以「怕家屬傷痛」為由喊卡，要改為上網公布。號稱是「國家級」的調查機構，對於一件重大事故的調查結果，運安會如此支支吾吾、遮遮掩掩，這是害怕揭露的真相太難看，還是擔心調查結果不符政府高層的旨意？更可議的是，運安會向受難者家屬說明調查結果，還要求他們簽署「保密條款」；這種作法，完全是官府衙門的「欺民」手段。依照《運輸事故調查法》規定，有保密義務的是調查人員及其主管，而非被調查訪談者。運安會的行徑，完全沒有一個最高調查機構的氣魄。

台鐵人力不足，事故頻頻，是存在已久的問題；但多年無法改善，原因何在？這個問題，也許可以從交通體系的人事任命，找到蛛絲馬跡。張政源之所以出任台鐵局長，是因為擔任台南市副市長任內，被時任閣揆的賴清德 拔擢出任交通部政次；三個月後普悠瑪事故發生，他被調任台鐵局長。張政源早年固是台鐵基層出身，但離開已久；他回任局長後更關注的卻是火車站設計之「美學」，而非安全及服務品質。包括今年的斷軌事件，他對司機員與調度員的通報誤差似不以為意，也未積極處理。

再往上看，林佳龍本身亦無交通專業背景，他是因為台中市長選舉失利，卻幸運被召進內閣任官。一年多來，他對務實的交通改善著力無多，他的全部興趣都放在「交通大建設」，包括高鐵南延屏東、高鐵北延宜蘭，乃至東部快鐵計畫，宣稱要讓台東到台北只需兩個多小時。這些，都是好大喜功的建設，至於一般道路安全的提升，他興趣缺缺。林佳龍的前任部長吳宏謀情況也類似，他三年內換了四個職位，只因為他是陳菊在高雄市府任內的人馬，所以政府非要為他安排職位，卻不問他實際表現如何。如此走馬燈式的高層人來人去，怎麼可能深入了解台鐵的問題並對症下藥？

近年蔡政府用人唯黨、唯私的情況益形嚴重。各種職位在黨內派系的四面索求下，愈來愈不顧專業條件，且從政務官層次的職位一直吃到機要職務。其結果，政務官官場過客般來去，做不好還可以愈升愈高；看在一般事務官眼中，誰還會記得專業和責任倫理？