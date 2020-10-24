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新聞眼／交通部長震怒 難治台鐵百年病灶

記者 曹悅華
日前台中成功站南側出現44公分斷軌，台鐵未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處。交通部長林佳龍（左）23日在立法院受訪表示，台鐵這次鋼軌斷裂涉及疏失包含鋼軌巡檢、事件通報和安全管理等三方面。對此，台鐵處理有重大疏失，台鐵局長張政源（右）要負起督導責任。(記者林伯東／攝影)
日前台中成功站南側出現44公分斷軌，台鐵未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處。交通部長林佳龍（左）23日在立法院受訪表示，台鐵這次鋼軌斷裂涉及疏失包含鋼軌巡檢、事件通報和安全管理等三方面。對此，台鐵處理有重大疏失，台鐵局長張政源（右）要負起督導責任。(記者林伯東／攝影)

2007年6月15日，台鐵大里事故釀5死、15傷，時任台鐵局長陳峰男丟了烏紗帽；前年10月21日，普悠瑪事故造成18死、291輕重傷，時任局長鹿潔身也下台負責。近日台鐵成功站因斷軌44公分竟未通報，交通部長林佳龍為此大為光火，還點名現任局長張政源應負責。

林佳龍的肝火，外界還歷歷在目，台鐵昨天卻照樣一天三起行車異常，甚至還若無其事地宣傳新車周邊文創商品。

顯然，交長的震怒，恐怕也難改百年台鐵的「病灶」。

張政源原是交通部政次，在普悠瑪翻覆事故後，被授命降調出任台鐵局長，扛下台鐵改革重擔。但兩年過去，一場斷軌事件卻讓外界看傻眼，不僅又對台鐵失去信心，也對台鐵行車安全更加惶惶不安。

面對屢屢出包的台鐵，交通部長年來彷彿僅是標準作業流程般的人事檢討，要不就是丟回給台鐵，要求台鐵自行檢討。但交通部身為主管機關，多年來卻未能一改台鐵「病灶」，交通部的醫治責任又在哪裡？普悠瑪翻覆事故兩年過去，如果換來的是另個讓外界吃驚的斷軌事件，難道交通部都沒責任？

多年來，交通部無數的震怒，力行無數的台鐵人事更迭，但台鐵多年沉痾依舊根深難解。台鐵已難自救台鐵，換再多台鐵局長也沒用，交通部恐怕要自省，除了罵自家台鐵給外人看，多年來交通部又主動提出多少具體的藥方？

如果交通部總是把責任推回台鐵，無法提出台鐵體質調整良方，再多震怒，恐怕依舊難以翻轉台鐵組織文化。

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