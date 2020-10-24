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列車頻出包 台鐵只顧宣傳文創 內部搖頭「不食人間煙火」

記者曹悅華／台北24日電
台鐵近年醉心推展文創，但攸關營運核心的行車安全卻屢出包。(記者蘇健忠／攝影)
台鐵近年醉心推展文創，但攸關營運核心的行車安全卻屢出包。(記者蘇健忠／攝影)

台鐵斷軌爭議尚未平息，昨天又一連發生三起行車異常，造成旅客通勤延誤。未料，台鐵對外發布新聞稿，說的不是行車異常，談的卻是首批EMU900型通勤電聯車今天抵台，將同步開賣周邊文創商品，挨批行車、運安頻出槌，竟還有心情和餘力宣傳文創，連台鐵內部都忍不住直言「不食人間煙火」。

昨天清晨，台鐵自強號、區間車接力故障，引發通勤族不滿。一列PP（推拉式）自強號原訂一早5時27分從苗栗站發車，卻因集電弓下面汽缸作用不良無法升起，後續還導致保護裝置ATP（列車自動防護系統）無法開啟，開到新竹站進行加掛。原本只誤點21分鐘，接著到七堵已延誤1小時。

另台區間車清晨接近6時，則因到湖口站發現車下連結線短路，需要撤換編組，也造成誤點。

一大早，自強號、區間車接力出包，未料台鐵卻在上午11時多發布新車周邊商品開賣訊息，引來批評。

有台鐵內部人士坦言「負責行銷的人有點不食人間煙火」，近日這麼多爭議，昨天又碰到列車故障，應該低調，甚至應該一出狀況就要繃緊神經對外說明，官方新聞稿卻是在談賣周邊商品。另名台鐵官員還說「人倒楣時車子都倒楣」，話才說完，傍晚5時許又有一列PP自強號因機車出力不足退回台東鹿野站，延誤一小時。

台鐵產業工會理事長王傑說，台鐵應花更多心力解決跟修復層出不窮的列車狀況，而不是花在發布宣傳圖文，畢竟民眾更在乎的是安全，台鐵甚至可每月公布一次行車狀況，方便大眾追蹤。

台灣鐵道暨國土規畫學會說，迎接新車原來是好事，關鍵在台鐵的態度。不要每次出事就用其他新聞企圖掩蓋，好的事要張揚，但壞的也要開誠布公跟誠心道歉，以更積極的態度面對每一次事故。當願意對人民據實以告，反而能得到更多諒解，「最重要的就是台鐵面對外界的態度而已」。

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