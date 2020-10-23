反萊豬挺秋鬥 藍號召萬人11月22日上凱道

國民黨反對含瘦肉精美豬進口，盼號召萬人11月22日上凱道抗議。(本報資料照片)

國民黨 反對含瘦肉精美豬進口，將走出立法院，11月22日要響應「秋鬥」，盼號召萬人上凱道，抗議蔡政府開放美豬政策。國民黨立院黨團總召林為洲表示，這次凱道抗議活動，將以消費者、豬農與勞工 團體為主體，表達反對含瘦肉精美豬進口訴求，國民黨將退居第二線，協助後勤籌辦與動員。

林為洲表示，今天上午黨團大會將正式下達動員令，要求黨籍立委每人要能結合一至兩個公民團體，以每位委員號召或動員百人為目標，支持抗議活動。

至於行政院食安會報日前被國民黨立委江啟臣 等人踢爆已一年多未召開，監察院秘書長朱富美昨在立法院答詢表示，監院已在前天發函給相關機關進行函查、搜集資料作業；未來是否立案調查，則屬監委獨立行使職權範圍。

有關11月22日上凱道，林為洲說，預估有上百個大小團體參與，「國民黨只是參與者之一」，跟志同道合的公民團體一起抗爭，讓蔡政府正視人民心聲；國民黨團今天在立法院院會也會再提「禁含瘦肉精美豬進校園」、「重做瘦肉精美豬風險評估報告」兩議案，要逼蔡政府落實為民眾食安把關的責任。

國民黨團人士說，黨團與消基會結合，分進合擊力抗含瘦肉精美豬進口，約兩周前雙方已有號召民眾走上街頭規畫，之後主動與「秋鬥」勞團接洽，探詢合作反美豬議題可能性，一拍即合。

國民黨立委分析，美豬既然是食安問題，要不要反對，普羅大眾應該也要有所表態，11月底的凱道抗議活動，國民黨退居第二線，也可以讓反美豬訴求單純回歸主題，「唯有反美豬的勢弄起來，對蔡政府才能有實質壓力」。