反萊豬挺秋鬥 藍號召萬人11月22日上凱道
國民黨反對含瘦肉精美豬進口，將走出立法院，11月22日要響應「秋鬥」，盼號召萬人上凱道，抗議蔡政府開放美豬政策。國民黨立院黨團總召林為洲表示，這次凱道抗議活動，將以消費者、豬農與勞工團體為主體，表達反對含瘦肉精美豬進口訴求，國民黨將退居第二線，協助後勤籌辦與動員。
林為洲表示，今天上午黨團大會將正式下達動員令，要求黨籍立委每人要能結合一至兩個公民團體，以每位委員號召或動員百人為目標，支持抗議活動。
至於行政院食安會報日前被國民黨立委江啟臣等人踢爆已一年多未召開，監察院秘書長朱富美昨在立法院答詢表示，監院已在前天發函給相關機關進行函查、搜集資料作業；未來是否立案調查，則屬監委獨立行使職權範圍。
有關11月22日上凱道，林為洲說，預估有上百個大小團體參與，「國民黨只是參與者之一」，跟志同道合的公民團體一起抗爭，讓蔡政府正視人民心聲；國民黨團今天在立法院院會也會再提「禁含瘦肉精美豬進校園」、「重做瘦肉精美豬風險評估報告」兩議案，要逼蔡政府落實為民眾食安把關的責任。
國民黨團人士說，黨團與消基會結合，分進合擊力抗含瘦肉精美豬進口，約兩周前雙方已有號召民眾走上街頭規畫，之後主動與「秋鬥」勞團接洽，探詢合作反美豬議題可能性，一拍即合。
國民黨立委分析，美豬既然是食安問題，要不要反對，普羅大眾應該也要有所表態，11月底的凱道抗議活動，國民黨退居第二線，也可以讓反美豬訴求單純回歸主題，「唯有反美豬的勢弄起來，對蔡政府才能有實質壓力」。
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