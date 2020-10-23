我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

反萊豬挺秋鬥 藍號召萬人11月22日上凱道

記者周志豪、蔡晉宇／台北23日電
國民黨反對含瘦肉精美豬進口，盼號召萬人11月22日上凱道抗議。(本報資料照片)
國民黨反對含瘦肉精美豬進口，盼號召萬人11月22日上凱道抗議。(本報資料照片)

國民黨反對含瘦肉精美豬進口，將走出立法院，11月22日要響應「秋鬥」，盼號召萬人上凱道，抗議蔡政府開放美豬政策。國民黨立院黨團總召林為洲表示，這次凱道抗議活動，將以消費者、豬農與勞工團體為主體，表達反對含瘦肉精美豬進口訴求，國民黨將退居第二線，協助後勤籌辦與動員。

林為洲表示，今天上午黨團大會將正式下達動員令，要求黨籍立委每人要能結合一至兩個公民團體，以每位委員號召或動員百人為目標，支持抗議活動。

至於行政院食安會報日前被國民黨立委江啟臣等人踢爆已一年多未召開，監察院秘書長朱富美昨在立法院答詢表示，監院已在前天發函給相關機關進行函查、搜集資料作業；未來是否立案調查，則屬監委獨立行使職權範圍。

有關11月22日上凱道，林為洲說，預估有上百個大小團體參與，「國民黨只是參與者之一」，跟志同道合的公民團體一起抗爭，讓蔡政府正視人民心聲；國民黨團今天在立法院院會也會再提「禁含瘦肉精美豬進校園」、「重做瘦肉精美豬風險評估報告」兩議案，要逼蔡政府落實為民眾食安把關的責任。

國民黨團人士說，黨團與消基會結合，分進合擊力抗含瘦肉精美豬進口，約兩周前雙方已有號召民眾走上街頭規畫，之後主動與「秋鬥」勞團接洽，探詢合作反美豬議題可能性，一拍即合。

國民黨立委分析，美豬既然是食安問題，要不要反對，普羅大眾應該也要有所表態，11月底的凱道抗議活動，國民黨退居第二線，也可以讓反美豬訴求單純回歸主題，「唯有反美豬的勢弄起來，對蔡政府才能有實質壓力」。

國民黨 江啟臣 勞工

上一則

真相太駭人！ 斷軌44cm 通報竟聽成3cm

下一則

蔡衍明願出席聽證會 NCC：期待直接對話

延伸閱讀

破紀錄 藍營四度杯葛蘇施政報告

破紀錄 藍營四度杯葛蘇施政報告

若不承認中華民國存在 藍黨鞭：兩岸斷絕交流變敵國

若不承認中華民國存在 藍黨鞭：兩岸斷絕交流變敵國
立院萊豬戰 陳時中遭批天龍國思維 陳吉仲被推下台

立院萊豬戰 陳時中遭批天龍國思維 陳吉仲被推下台

為改黨名風波滅火 江啟臣：不在議程中

為改黨名風波滅火 江啟臣：不在議程中

熱門新聞

台灣長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平以霧化器呈現氣炸鍋後方排氣孔會把空氣往上噴。(記者邱宜君／攝影)

氣炸鍋油煙 是油鍋13倍 不開抽油煙機 空汙暴增1525倍

2020-10-22 19:10
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
（本報資料照片）

長榮4000億爭產落幕 長子贏了將全面接管

2020-10-21 03:27
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。(聯合報系資料照片)

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

2020-10-19 20:40
立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與台方工作人員發生肢體衝突。(美聯社資料照)

台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理

2020-10-19 10:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的