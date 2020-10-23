真相太駭人！ 斷軌44cm 通報竟聽成3cm

普悠瑪翻車事故才剛滿兩周年，卻傳出今年5月19日，台鐵台中成功站南側出現44公分斷軌，卻未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車高速通過斷軌處，險再釀重大事故。(記者黃仲裕／攝影)

台鐵台中成功站南側斷軌爭議，真相竟是台鐵原只通報三公分，運安會調查才發現是44公分，運安會主委楊宏智直言「被嚇到」。台鐵局長張政源昨在立院答詢稱，當時車站同仁回報目測「30公分」，接電話的調度員聽成「三、四公分」，並非沒處置，而是溝通有誤會。

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台鐵昨赴立院報告明年度預算 ，預計明年將虧損逾32億元（台幣，下同，約1.1億美元 ），累積虧損約1224億元（約42.6億美元），台鐵局將研議合理票價調整。淡江大學運輸管理系教授陶治中說，政府應把台鐵當成民營化輔導對象，不是讓台鐵一直靠財政補貼；交通部前部長賀陳旦說，該舉並非完全「票房毒藥」，甚至可設法讓老顧客票價折扣。

張政源的斷軌解釋難被接受，立委昨質疑是否適任？張政源說，身為台鐵局長，他應負的責任不會規避。交通部長林佳龍表示，張政源督導疏失，事後解決問題「根本不當一回事」，中高階主管應共同負拴緊螺絲責任，絕對不能推給基層承擔，「局長要負更大責任」，調查清楚後會追究與懲處。行政院發言人丁怡銘說，除嚴懲失職人員，行政院長蘇貞昌已請交通部檢討相關安全措施，並盡快報告。

民進黨立委何欣純質疑，台鐵通報機制很有問題，難道就是打打電話、口頭說說？這已不是聽力問題，是通報機制問題。時力立委陳椒華也說，無法接受台鐵說法，不該用通訊不好來解釋，會貽笑國際。立委李昆澤說，將近三分之一負責檢查台鐵軌道的道班人員，即將屆齡退休 ，軌道安全，台鐵不能期待上天保佑。

張政源說，不管三公分、四公分或30公分，3月3日第一時間發現鐵軌有裂縫，若能按照SOP處理，當天即申請封鎖路線來換軌，就不會有後續5月19日斷軌狀況，未來會深刻檢討，也會檢視無線電通話問題。

至於為何事發五個月後，林佳龍才知情？張政源說，因當下定調「行車異常事件」，而非重大事故，才會有資訊傳達落差。他說，工務地方分駐所主任因未進一步下達封鎖、換鋼軌，也沒往上處理，已調職，監工跟車站員工因未完整通報，都有做檢討。