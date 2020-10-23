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新聞評論╱大巨蛋沉睡5年 竟從弊案變柯文哲政績

聯合報社論
外界關注的台北大巨蛋，柯文哲於市議會報告時首度表態會在明年完工。　(圖：北市府提供)
外界關注的台北大巨蛋，柯文哲於市議會報告時首度表態會在明年完工。　(圖：北市府提供)

台北市長柯文哲日昨在議會施政報告，首度預告大巨蛋可望於明年底完工，並將之列為自己任內的「重大建設」。說來諷刺，五年多前柯文哲就任台北市長，大巨蛋正是他極力追打的「五大弊案」之首弊，次年並勒令遠雄停工。誰料，大巨蛋沉睡了五年多之後，驚醒的卻是柯文哲自己；然後，大巨蛋又搖身變成了他的「重要政績」。

沒錯，時間是最佳測謊器，對政治人物尤其有效。柯文哲剛上任時受到各界簇擁，走路有風，發言如矢，許多金句被廣為傳誦。因此，他盛氣凌人，頤指氣使，連連砲轟前任市長的作為不當，許多建設因不同因素延宕或引發爭議都被他貼上「弊案」標籤。如今，柯文哲的市長任期僅剩下兩年兩個月，他感受到手中時間流逝之緊迫，不得不積極趕工清理自己的積案。

更重要的因素是，2024年要參加總統大選競逐，柯文哲必須把大巨蛋的爛攤子收拾乾淨；否則，光憑這點，他就無法招架藍綠陣營的攻擊，更別想過得了選民這一關。仔細觀察，促成柯文哲「覺醒」的關鍵，是前年台北市長選舉過程中的「柯綠分家」。柯文哲清楚意識到民進黨對他的宰制，在在使他失去自主空間及個人特質，因而開始清理市府人事並重新思考政策，包括改變對大巨蛋的處理。最後，柯文哲終於以險勝連任，並在參選總統未遂後創立了民眾黨。

大巨蛋五年多的蹉跎，對柯文哲而言雖是「弊案變政績」，但對市民而言，卻是漫長的等待及時光虛耗。事實上，這五年多來不僅台北市東區變得沒落，民眾對於大巨蛋復工的消息也顯得興味索然，甚至連人們對棒球的熱情也已轉趨冷淡。在這種情況下，大巨蛋遲來的復工，到底意味著什麼？是柯文哲艱難的覺醒嗎？還是遠雄破碎承諾的勉強修補？或者只是市長對建設的交差了事？

相對於大巨蛋的復工，大家看到的，是已經失去昔日意氣和風光的柯文哲。柯文哲那天在議會細數自己任內的建設，包括明年才會完工的台北藝術中心和北流南基地、明後年才會完工的幾處公共住宅，以及捷運環狀線的規畫等等。柯文哲說，未來15年台北市最大工程是捷運環狀線及相關建設，但那已是下一任市長的事。這顯示，柯文哲終於明白市政建設具有「連續性」，他任內規畫的許多建設要靠後人推動完成；他也只能祈禱，希望繼任者不要把自己的市政規畫當成弊案來追打。

距離1995年陳水扁在市長任內規畫在松山菸廠興建巨蛋，迄今已整整25年。這顆「難產」的大巨蛋，除記錄了政府效能的低落，也真實映照了台灣狂熱的政治對峙對國家建設的遷延和阻滯。柯文哲剛就任時，全力演出他「拆」的本事，拆忠孝橋引道、拆陸橋、拆違建；但拆完之後，他要創造什麼新的建設呢？即連他用新奇的i-voting敲定的社子島開發計畫，如今仍遭到許多當地弱勢居民抗議；原因無他，所有分配和安置的問題都需要官員技巧與耐心地解決，而不是光憑天馬行空的「柯式金句」就能擺平。

聽到柯文哲預告大巨蛋的「產期」，人們也許會悠悠吐出「終於」二字，但多數人恐怕已失去了振奮或喜悅的感覺。但別忘了，大家對柯文哲處理大巨蛋的最後檢驗還沒結束。停工五年多之後，這座鋼造巨蛋龐然矗立在都心，讓人驚異於其巨大。而柯文哲答應過的安全標準、疏散逃生、容積減量，是否能真正兌現，都還有待來日逐一檢驗。

大巨蛋從弊案變政績，柯文哲得意宣布「產期」，民眾無感。（記者余承翰╱攝影）
大巨蛋從弊案變政績，柯文哲得意宣布「產期」，民眾無感。（記者余承翰╱攝影）

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