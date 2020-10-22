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104歲醫師奶奶 行醫台日70年 當年臨盆前夕不忘救人

記者王駿杰／新竹22日電
李佳音於日本行醫多年。(圖：新竹市政府提供)
李佳音於日本行醫多年。(圖：新竹市政府提供)

新竹市104歲人瑞李佳音活過一世紀，畢業於日據時期新竹女中，曾考上東京女子醫大，在台灣日本行醫70餘年，主動替經濟弱勢民眾免費醫療；在重陽節前夕，市長林智堅今前往訪視並請教長壽秘訣，李佳音說，為了養身，她除了每天一杯養命酒，就是對社會的滿腔熱情。

新竹市今年共有63名百歲以上人瑞，人數逐年攀升。李佳音出生於1916年，新竹女中畢業後考上東京女子醫大，取得醫師資格，即使家道中落仍勉力完成學業，返台後執業，主動替經濟弱勢民眾免費醫療，每天工作時間超過10小時，最多曾經一日看診300人。

李佳音回台後先於台南行醫，之後再到新竹南寮老家開設診所，但服務於黑蝙蝠中隊的飛官丈夫卻在一次任務中因飛機被擊落而殉職，李佳音之後獨立扶養四名子女，一面行醫一面養家。

長子羅明德說，當年南寮生活品質落後，病患常病入膏肓才來投醫，除增添醫治難度，還須跋山涉水，耗費1、2小時越過田野溪流才赴診。行醫生涯中，最讓李佳音難忘的，就是懷著第六胎卻遇上一名老農，因妻子難產生命垂危求醫，她為救人，先注射嗎啡暫緩生產陣痛，出診確保母子均安後，還先把診所內病患看完，才自打催生針產下女兒。

羅明德說，李佳音行醫日本多年，曾被日本政府邀請歸化日本籍，但李堅持故鄉、父母都在台灣，絕不歸化日本。

林智堅今訪視李佳音，並致贈敬老狀與禮金禮品。李佳音家人說，李身體硬朗，仍會到鄰近公園走走，每天必備的「養生雙寶」是養命酒與咖啡奶油糖。

林智堅今訪視李佳音。(圖：新竹市政府提供)
林智堅今訪視李佳音。(圖：新竹市政府提供)

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