台教召政策重新規畫 研議役期是否延長

國防部完成後備配套改革規畫，將檢討解除現行編管八年的教召政策。圖為漢光演習以教召員為主的後備部隊投入作戰。（本報資料照片）

還沒被教召的後備軍人要注意了。國防部 完成後備配套改革規畫，為符合教召公平性，國防部將針對退伍後八年內未曾參與教召的後備軍人，檢討解除編管八年政策，採「後退先選」原則納入教召編管。

也就是說，目前退伍八年之後就不會接獲教召的規定將更改，退伍後八年內還沒被教召，未來可能收到教召令。國防部將盤點士官以上退伍幹部未曾被教召者，其中將包含裝甲、砲兵、工兵、通信兵及行政、後勤官科已完成軍官基礎教育 的幹部。

至於其餘八年內曾接受教召的後備軍人，則仍按現行作法實施，教召次數最多四次；但一次訓練天數增加為14天，以有效充實後備軍、士官編管儲備。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長嚴德發報告「國軍提升後備戰力」。由全民防衛動員室提出的「提升後備戰力」專案報告已送至立院；全案擬區分階段推動，預定2022年啟動。

相關配套包括，國防部後備指揮部將改隸陸軍司令部，另成立「防衛後備動員署」，後續也將研議現行四個月軍事訓練役役期是否延長。

報告指出，考量現行教召訓練「訓期過短、訓項不足」，因此修訂教召訓練作法，置重點於增加教召天數與提升戰訓強度，實質提升後備部隊戰力，以符合防衛任務需求。

報告表示，國軍後備部隊擴編動員，主要包含第一、第二及第三類型部隊，原總兵力約21萬餘人，受限於現有訓練機構不足，原區分兩年施訓，每年平均訓量約12.5萬人，且每次教召訓練天數為五至七天。

「提升後備戰力」專案改革後，後備部隊將擴充至26萬8000餘人，訓練機構擴充為八個，包括五個甲種旅及三個後訓中心，訓練總能量增加至29萬人，可充分滿足應急作戰後備動員要求，一年內即可將編管的26萬8000餘人施訓完畢，且訓練天數增長為14天。

為提升後備戰力，針對訓練強度與課程全面檢討精進，教召期間區分「戰備基礎訓練」及「戰備任務訓練」等兩階段施訓，置重點於熟練編制專長、加強組合訓練、了解作戰任務與落實戰備演練，並依據各類型部隊任務特性，強化「灘岸守備」、「城鎮戰」、「反（空）機降」、「重要目標防護」等實戰訓練科目。

而為因應延長後備軍人編管年限與增加訓練天數之政策，有關教召期間的待遇、福利 、保障及企業優惠等措施將同步調整，如薪資可檢討調增1.5倍，並增加就醫、日常購物及旅遊住宿等優惠福利，以激勵後備軍人士氣。