台灣再輸出新冠病例 日本檢出3人確診

日本又檢出三例來自台灣的確診者，包括一名不到一歲的男嬰。指揮中心作說明。(本報資料照片)

台灣 昨新增1例印尼境外移入新冠肺炎病例（案544），為境外學生，赴台前新冠檢驗報告為陰性反應，入境後居檢期滿出關，校方安排自費採檢才確診；另日本 又檢出3例來自台灣的確診者，包括1名不到1歲的男嬰，如果日後真的被確診，將是台灣年紀最小的感染者。但台灣感染科醫師認為，日本採抗原採檢偽陽性高。

案544為10多歲印尼籍少年，與5名印尼籍同學於本月5日一同入境台灣就學，指揮官陳時中表示，個案入境時無疑似症狀且檢附陰性報告，居家檢疫期間均回覆無疑似症狀，但後續疫調了解，他在10月8日至9日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，自費採檢才確診，同入境學生結果均陰性。

日本則又檢出3例自台灣入境新冠肺炎抗原陽性者，分別為未足歲男嬰、30多歲女性及1歲男童，均為本國籍。其中兩人離台前兩天自費採驗核酸結果為陰性，原以為可放心入境日本，不料機場抗原檢測 卻呈陽性；1歲男童在台無採檢，入境日本採檢鼻咽樣本，抗原陽性收治住院，其父母檢驗陰性。

明明在台期間採檢陰性，但幾天後豬羊變色，令人懷疑台灣採檢準確度；台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民認為，台灣採檢使用PCR檢測，日本為抗原檢測，首先應釐清抗原是否偽陽性特別高，「抗原檢測確實較不準確」，在台檢體沒採好的可能性相對較低。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，「日本抗原檢測真陽性僅73%。」自台赴日抗原檢測陽性者，多數5到7天後PCR檢測都為陰性，以這次在台期間兩自費採檢個案為例，1人為未足歲男嬰，其父母檢驗結果陰性；另一人是30多歲女性，確診6天後，核酸檢驗結果為陰性。