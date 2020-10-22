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扯！台鐵斷軌44cm 還讓2列車通過

記者曹悅華、侯俐安／台北22日電
普悠瑪翻車事故才剛滿兩周年，卻傳出台鐵台中成功站出現44公分斷軌未通報，還讓兩列車高速通過斷軌處，險再釀重大事故。(記者黃仲裕／攝影)
普悠瑪翻車事故才剛滿兩周年，卻傳出台鐵台中成功站出現44公分斷軌未通報，還讓兩列車高速通過斷軌處，險再釀重大事故。(記者黃仲裕／攝影)

普悠瑪翻車事故剛滿兩周年，交通部長林佳龍日前要求台鐵進行安全報告，卻發現5月19日台中成功站南側出現44公分斷軌，台鐵未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處，林佳龍震怒，要求擴大懲處，還點名台鐵局長張政源。交通部要求台鐵務必全力配合調查，誠實為上策，再有隱瞞絕不寬貸。

對此，國家運輸安全調查委員會直言「被驚嚇到」，預計下月公布事實資料報告。台鐵局長張政源說，將加重懲處，「層級無上限」。

今年5月19日，台鐵北上區間車司機於行經西正線時，發現重大撞擊異音，經成功站派員路線巡視，確認為西正線內軌斷裂。運安會接獲通報，派出先遣調查人員，發現軌道斷裂高達44公分，認定該案屬重大鐵道事故，依法展開調查，並首度對鐵道發出安全通告。

台鐵成功站南側鋼軌出現高達44公分的斷裂，但台鐵卻未依SOP通報。(圖：運安會提...
台鐵成功站南側鋼軌出現高達44公分的斷裂，但台鐵卻未依SOP通報。(圖：運安會提供)

運安會主委楊宏智說，台鐵一開始只有通報3到4公分斷軌，「這已經夠嚴重了」，即刻到成功站發現斷軌更長，「驚嚇到我們」。他還說，後面有兩列車通過，存在潛在風險，且「風險程度滿高」。

這已非台鐵第一次發生斷軌，2018年至今共計發生九起，引發社會強烈撻伐。台鐵表示，該案未依照規定完成鋼軌抽換妥適處置，造成有行車安全之虞，確有作業疏失，不過除該案外，其餘案件皆於當日夜間進行鋼軌抽換，未曾發生行車事故。

交通部表示，台鐵涉及鋼軌檢修、突發通報、安全管理等疏失，林佳龍已指示五點，包含台鐵務必全力配合運安會調查；懲處名單報部核定，提高懲處層級，包括局長在內，一併檢討責任；成立檢討專案，檢視鋼軌檢修作業流程及通報機制；針對運安會要求對全台的彎道鋼軌加強檢查，應於最快時間內完成；「只有安全，才有台鐵」，台鐵務必記取教訓、痛定思痛，否則難以重建民眾信任。

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