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百年家電大同變天！「最強媳婦」林郭文艷丟掉經營權

台灣新聞組╱台北22日電
王光祥(左圖，記者蘇健忠攝影)主導的市場派大獲全勝，林郭文艷（右圖，本報資料照片）黯然交出大同經營權。
王光祥(左圖，記者蘇健忠攝影)主導的市場派大獲全勝，林郭文艷（右圖，本報資料照片）黯然交出大同經營權。

百年企業大同經營權易主！大同公司昨天召開股東臨時會重新改選9席董事，是大同第一次由非林家人召開股東會，出席率超過92%。董事改選結果，市場派大獲全勝，由三圓建設董事長王光祥、林文淵等人拿下超過三分之二的7席董事，取得經營權。

本報系聯合報報導，以大同董事長、有「最強媳婦」之稱的林郭文艷為首的公司派僅獲得兩席，包括林郭文艷及獨董安永會計師事務所前所長王金來。林家傳承百年的大同，首次由外部股東取得經營權。

王光祥在股臨會後舉行記者會表示，「當務之急是擦亮大同招牌，讓股東有感。」市場派一致推舉林文淵出任大同新董座。林郭文艷則發表聲明，不論如何，她會一如往昔，全力守護大同的百年基業。

林郭文艷昨並未現身股臨會現場，但有多位力挺公司派的股東登記發言。據悉，昨天選出新任董事後，公司派已致電王光祥詢問召開董事會的時間，並表示會配合法規在7到15天內舉行，顯示公司派、市場派已開始接觸，且能和平對話。

股臨會前夕，就傳出市場派掌握大同七成以上股權，對經營權勢在必得。市場派內定董事長林文淵先前也揚言，將取得六席以上董事席次，並預告「全新大同即將誕生」，最終投票出爐，還比原來預估多一席。

大同公司在1918年由林尚志創立，是台灣少數的百年企業，也曾是家電國貨代名詞，最有名的電鍋、電視，甚至大同寶寶及廣告歌，是許多人的共同回憶。

大同的事業版圖除了家電，還橫跨光電、半導體、能源、電腦、通路、營造等領域，還參與多項公部門資訊系統標案，關係企業的上市櫃公司就包含中華映管、尚志半導體、綠能科技、精英電腦等。而大同名下的萬坪土地資產估計也破千億元。

但2006年有「工業之父」之稱的林挺生（林尚志獨子）過世後，大同進入林蔚山（林挺生長子）與林郭文艷夫婦時代，但近年經營不善、轉投資失利，華映、綠能相繼發生關廠、重整，讓大同營運陷入困境，也屢遭市場派垂涎，歷經多次經營權爭奪戰。

林家對手曾包括聯電榮譽董事長曹興誠、林挺生大房次子林蔚東、二房林鎮源、林鎮弘的勢力、股市聞人賈文中等，都被精明幹練的林郭文艷一一擊退，讓外界稱她為「最強媳婦」。

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