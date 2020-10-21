想回家過年 在陸台人盼啟動「旅遊泡泡」

「想家裡的狗，想家裡的親人，想街口的滷味、雞排，想念捷運嗶嗶嗶的聲音…」。一篇微信貼文「過年回台灣 要花多少錢？」吸引超過8萬人點閱，成為台商圈熱門話題；該文初估，機票、隔離旅館 等費用，返台一趟恐花費超過新台幣12萬元(約4185美元)。

目前在中國大陸工作、生活的台灣民眾有數十萬人。大多數人今年春節後返回中國大陸就沒再回過台灣，主因回台灣一趟前後要隔離28天。不少人將回家探望家人的希望全寄託在明年春節。

微信貼文估算，光是往返機票、兩岸隔離旅館費用，加上兩次核酸檢測 費用，明年要返台過年除了假要夠多，荷包還得夠厚，一趟返鄉之旅恐怕得花費超過12萬元，如果一家五口，一趟旅費就將近一台小轎車。有台商留言感嘆：「家，看來是回不了」。

「台商新天地」會長蘇武表示，以往返台過年的台商比例都在八成至八成五，但今年目前打算回台過年的台商還不到三成五。蘇武說，希望兩岸仿效香港與新加坡間「旅遊泡泡」，民眾只要符合持有出發前72小時內的陰性檢測結果、過去14天未曾到過其他地方、抵達後再次接受檢測等條件，即無需強制檢疫，讓在大陸的台灣同胞明年春節能回家。

在陸台生面試難 憂衝擊返台升學

另外，大學特殊選才由各校獨立招生近期正值報名，11月即將面試；後續明年初則有學測和個人申請。但大陸上海台商子女學校長陳俊男表示，受疫情影響兩岸人員往來不便，台灣的特殊選才及申請入學第二階段，若不接受在大陸視訊面試，恐影響大陸三所台商學校、455名高中應屆畢業生回台升大學權益。

中央疫情指揮中心表示，大考中心及三所台商學校正積極準備及評估設置大陸考場可行作法，即使台商子女及家長需赴台應考，近期防疫旅館空房率四成，約5600房，絕對足以應付超過400名大陸台商子女的高中應屆畢業生及其家長。教育部也籌畫學測考試，採分別或合併設置大陸考場的前置作業，以避免大陸防疫措施增加變數，並降低大考中心辦理試務風險。