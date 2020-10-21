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海龜頻遭騷擾 小琉球喊「別摸了」

記者潘欣中／屏東21日電
圖為一名外籍人士去年在琉球美人洞海域違法觸摸海龜，遭到撻伐。(取材自小琉球聯盟臉書)
圖為一名外籍人士去年在琉球美人洞海域違法觸摸海龜，遭到撻伐。(取材自小琉球聯盟臉書)

屏東小琉球海龜生態資源豐富，官方一再宣導潛客不要觸碰、餵食海龜，但騷擾事件仍層出不窮，龍蝦洞海域近日連續發生潛客餵食、觸摸海龜，岸巡隊員找到2人，訊後均依違反野生動物保育法函送檢方偵辦。今年騷擾海龜送辦案件已達15件。

本月18日上午，一支十多人的潛水團由潛水教練帶到龍蝦洞海域潛水，有民眾提供相片向小琉球安檢所報案稱，海龜在他們周圍優游，有名潛水客轉身時不僅氣瓶碰觸到海龜，並用手觸摸，還拿東西餵食海龜，讓人當場傻眼。當天下午，又有民眾拍到一名潛客伸手觸摸海龜，上岸後將相片提供岸巡隊。

岸巡隊員不久在浮潛店找到這兩名遊客，兩人都承認有觸摸海龜，其中一人表示不知是違法行動，辯稱「不知者無罪」。但浮潛店負責人表示出發前有再三宣導，該潛客並簽下不得觸摸海龜等行為的切結書，潛客要為自己錯誤行為負責。

岸巡隊表示，遊客從東港登上交通船，即播放海龜保育宣導影片，浮潛區入口處也都豎立有多國語言大型告示，不能以不知違法卸責。

一時好奇伸手觸摸海龜的代價不輕，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金。岸巡隊說，已判決的多件案件，有繳交3萬元罰金後獲緩起訴、判拘役10至50天不等，被告當下多辯稱不知道是違法行為，進入偵審後發現事情嚴重性才要請求原諒。

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