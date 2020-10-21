台灣海底垃圾密度是全球1.5倍 「怎麼清都清不完」

台灣海底垃圾冠全球，但過去甚少被關注，常有潛水教練在墾丁海域撿拾各式各樣的海底垃圾。(圖：台灣潛水提供)

環境顧問業者結合台灣 海洋學者昨公布台灣海底垃圾調查，發現西海岸八大外海的海底垃圾密度是全球的1.5倍，逾九成是纖維布料及膜狀塑膠。海底垃圾過去甚少被關注，外界多關注沙灘、海面等肉眼可見海廢，學者示警，海底垃圾不僅影響生態，進入魚類、浮游生物身體後，最後恐透過食物鏈被人類吃下肚。

本報系聯合報報導，英國 研究全球每年有1270萬公噸垃圾進入海洋，其中94%沉入海底，剩下6%才是沙灘、海面上肉眼可見的海廢，全球海底垃圾平均密度為每平方公里70公斤。這次台灣調查西海岸8大外海的海底垃圾，平均有102公斤，密度約是全球的1.5倍。

調查發現，最髒的點位於新北市淡水河口某處，海底垃圾平均密度曾達每平方公里268萬件；若計算8處河口外海海底垃圾平均值，最髒的則是彰化烏溪口外海，每平方公里約21萬件垃圾。

海底垃圾近六成為纖維布料，推估來源為漁網、米袋、飼料袋，許多都是由塑膠製成的化學纖維；另33%是膜狀塑膠，如塑膠包裝、塑膠袋等，其餘垃圾包括硬質塑膠、橡膠、玻璃、紙類、金屬等。

澄洋環境顧問執行長顏寧說，此次調查所及的海底深度，從近海5公尺至遠海700公尺都有，西海岸海底垃圾密度遠高於全球平均，研判是台灣西海岸區域人口最為稠密，因此累積相當多的生活垃圾，從河川一路流到海底。

海生館前館長方力行說，社會以99%的能量關注沙灘、海面垃圾，但台灣人愛吃的沙蟹、草蝦、比目魚活在海洋底部，可能因此吃進海洋垃圾的塑膠微粒，再輾轉進入人體中。

台灣清除海底垃圾的潛水人員說，海底垃圾堆積如山，寶特瓶、廢棄漁網、漁具最多，「怎麼清都清不完」，一定要從生活中減量及教育 著手。

海委會海保署副署長宋欣真說，「海底垃圾的清除成本，百倍、千倍於陸地。」他表示，耗費巨大的人力與物力清除海廢只能治標，治本除攔截廢棄物不要進入海洋，更要從教育著手，加強海洋環境教育，維護生態環境。