我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

纖維塑膠沉海底 海洋生態「看不見的地雷」

記者吳姿賢／台北21日電
海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多，潛水員：堆如山清不完。(圖／林祐平提供)
海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多，潛水員：堆如山清不完。(圖／林祐平提供)

全球每年有1270萬噸垃圾進入海洋，其中九成四沉入海底，成為「看不見的海洋垃圾」。為什麼這麼高比率的垃圾沉入海底，徒增清理難度？學者指出，有些垃圾原本可能漂浮在海面或中層海洋，但逐漸被波浪、沙土攪動變成小小的塑膠微粒，又被細菌、藻類等生物附著，逐漸沉海。

澄洋環境顧問與海洋學者進行台灣西海岸海底垃圾大調查，透過環檢所公告、網目5公釐以下的矩形底棲生物採樣器，出海到目標調查區域後，在海底拖行5分鐘，船速約每小時5至6公里，可蒐集到該區域大於5公釐的海底垃圾，再帶回實驗室分析。

根據此次調查結果，台灣西海岸的海底垃圾有近6成為纖維布料，包括漁網、米袋、飼料袋、砂石袋等，還有3成是塑膠袋、塑膠包裝等膜狀塑膠。

澄洋環境顧問研究主任胡介申說，過往淨灘垃圾調查很少關注纖維布料及膜狀塑膠，因漁網或布料纖維的密度大於海水，容易沉入海底不被發現；膜狀塑膠雖然比海水輕，但因為長時間在海水中漂浮，造成細菌、藻類等生物附著而抵銷浮力而沉海底。

參與調查的中山大學榮譽教授、海生館前館長方力行表示，此次發現的海底垃圾大宗為纖維布料，以前物品通常都用棉布袋或麻布袋，但成本比較高，近年使用化學纖維製成米袋、飼料袋等，用完就丟掉，這些塑膠製品不像棉麻會自然分解，為海洋生態帶來一定的影響。

台灣

上一則

吃下中天？傳吳乃仁操盤寫好3劇本、新潮流金主砸錢

下一則

新聞評論╱日媒認證 蘇內閣早是國際級染指媒體黑手

延伸閱讀

保護天然紀念物 日本奈良開發吃了也沒事的「鹿紙袋」

保護天然紀念物 日本奈良開發吃了也沒事的「鹿紙袋」
研究：奶瓶泡奶 嬰兒日吞逾百萬個塑膠微粒

研究：奶瓶泡奶 嬰兒日吞逾百萬個塑膠微粒
華裔洗衣店主 烘乾機消毒紙幣除新冠

華裔洗衣店主 烘乾機消毒紙幣除新冠
被當塑膠！食安會三分之二專家反萊豬 卻導出開放進口結論

被當塑膠！食安會三分之二專家反萊豬 卻導出開放進口結論

熱門新聞

立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。(聯合報系資料照片)

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

2020-10-19 20:40
蔡英文論文案，媒體人彭文正庭外引述聖經向媒體表示，「願公義行在天上，如同行在地上」。(記者賴佩璇／攝影)

質疑蔡英文論文真偽挨告 媒體人彭文正「自求死刑」

2020-10-14 21:53
台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與台方工作人員發生肢體衝突。(美聯社資料照)

台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理

2020-10-19 10:30
美國總統大選在即，川普（左）與白登（右）選情進入拉鋸戰。外交部表示，台灣與美國共和及民主兩黨都有非常深厚的關係，台灣沒有押寶川普。（美聯社）

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

2020-10-19 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋