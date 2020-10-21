纖維塑膠沉海底 海洋生態「看不見的地雷」

海底垃圾台灣、大陸寶特瓶最多，潛水員：堆如山清不完。(圖／林祐平提供)

全球每年有1270萬噸垃圾進入海洋，其中九成四沉入海底，成為「看不見的海洋垃圾」。為什麼這麼高比率的垃圾沉入海底，徒增清理難度？學者指出，有些垃圾原本可能漂浮在海面或中層海洋，但逐漸被波浪、沙土攪動變成小小的塑膠微粒，又被細菌、藻類等生物附著，逐漸沉海。

澄洋環境顧問與海洋學者進行台灣 西海岸海底垃圾大調查，透過環檢所公告、網目5公釐以下的矩形底棲生物採樣器，出海到目標調查區域後，在海底拖行5分鐘，船速約每小時5至6公里，可蒐集到該區域大於5公釐的海底垃圾，再帶回實驗室分析。

根據此次調查結果，台灣西海岸的海底垃圾有近6成為纖維布料，包括漁網、米袋、飼料袋、砂石袋等，還有3成是塑膠袋、塑膠包裝等膜狀塑膠。

澄洋環境顧問研究主任胡介申說，過往淨灘垃圾調查很少關注纖維布料及膜狀塑膠，因漁網或布料纖維的密度大於海水，容易沉入海底不被發現；膜狀塑膠雖然比海水輕，但因為長時間在海水中漂浮，造成細菌、藻類等生物附著而抵銷浮力而沉海底。

參與調查的中山大學榮譽教授、海生館前館長方力行表示，此次發現的海底垃圾大宗為纖維布料，以前物品通常都用棉布袋或麻布袋，但成本比較高，近年使用化學纖維製成米袋、飼料袋等，用完就丟掉，這些塑膠製品不像棉麻會自然分解，為海洋生態帶來一定的影響。