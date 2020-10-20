我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

新聞評論／疫苗及美豬之亂 暴露陳時中漠視專業

聯合報社論
50至64歲緩打流感疫苗惹民怨，衛福部長陳時中親上火線道歉滅火。(本報資料照片)
50至64歲緩打流感疫苗惹民怨，衛福部長陳時中親上火線道歉滅火。(本報資料照片)

公費流感疫苗開打，各地湧現排隊搶打熱潮，短短十天，現有600萬劑疫苖就打掉半數。衛福部緊急宣布，暫緩50到64歲成人接種，造成民怨四起；部長陳時中出面道歉，坦承沒料到今年會搶打。這次疫苗之亂，除數量不足，又錯失增購時機，更未規畫實施分流施打，均暴露陳時中錯估形勢及漠視專業，才會造成連串錯誤決策。

公費流感疫苗通常在前一年編列採購預算，俟2月世衛組織公布北半球流感疫苗株的組成建議後，台灣便開始進入採購流程。3月間，由地方提報疫苗採購量，衛福部彙整後，4月疫苗決標，入秋後開打。由於預算編列在前，地方提報採購量也可能估計不夠精準，難免出現疫苗量與施打人數的落差。但今年因新冠疫情衝擊，民眾施打疫苗必然踴躍，陳時中卻未料到民眾會搶打，甚至絲毫沒有分流施打的規畫，都是不可原諒的錯誤。

更糟的是，疫苗之亂爆發後，衛福部卻一再推諉卸責、糊弄民眾。疾管署推說，今年公費流感疫苗採購預算早在去年3月編列；但前疾管局長蘇益仁指出，今年4月疫苗採購決標時還有機會增購。疾管署又說，申請加購程序冗長，恐延宕施打時程；事實上蘇益仁和國光生技都表示，4月下單加購還來得及。國光生技甚至採取主動，詢問政府是否增購，卻遭拒絕。衛福部的官僚本位心態，一味擔心疫苗超買，卻忘了審時度勢，考慮民眾的心情及時局需求變化。衛福部因上半年抗疫有成而自我感覺良好，卻忘了全民保健的事必須與時俱進，一刻不得鬆懈。

同樣輕忽與顢頇的心態，也表現在衛福部因應美國萊豬開放的議題上。萊豬進口，可能危害國民健康甚鉅；陳時中卻一味替美豬辯護，甚至說出「吃幾輩子都沒事」等有違科學常識的話。更可議的是，衛福部在9月初召開「食品衛生安全與營養諮議會」，15名與會專家學者中，有七名表明反對，三名持保留態度；誰料，衛福部卻擅自作成「決議開放進口」的結論，把專家的意見「當塑膠」，完全漠視。

衛福部是專責國民健康的中央決策單位，它在對抗新冠病毒固然守土有功，但面對民眾天天都會接觸到的美豬議題上，其表現卻全然不及格。在食安會議上，專家除了擔心萊劑對嬰幼兒的影響，還包括國人嗜食的內臟殘留量高，故需要採較CODEX更高之標準。然而，這些建議對衛福部而言，皆如狗吠火車。

由於輿論壓力四面八方而來，陳時中日前終於一改高傲姿態，為疫苗之亂公開道歉。但他仍辯稱，因為年初流感重症人數減少、南半球今年幾無流感疫情，衛福部因而未加購疫苗。這種說法，其實是「倒果為因」。蘇益仁直言，疾管署不可能在4月即得到這個結論，因為南半球冬季流感在7至8月才發現病例減少；且目前仍無從判斷這是否與口罩政策有關，因此無法據此預測北半球流感趨勢。此外，陳時中宣稱疫苗政策不需全民皆打，而是要形成「群體免疫」；這點，恐怕對民眾也不具太多說服力。英國最初採取「佛系防疫」政策，即是希望藉此達到群體免疫；結果，該國首相強生自己遭到感染，而群體免疫並未發生作用。雖然兩者不同，但打不到疫苗的民眾難免忐忑。

民眾年初排隊搶買口罩，年底排隊搶打疫苗，明年還要面對美豬闖關；這就是台灣人要面對的一場接一場紛亂。4月時被拱上神壇的陳時中，到了10月，露出的是政治凌駕專業的傲慢；他跌落民怨深谷事小，一旦台灣防疫潰堤才是事大。

流感疫苗 陳時中 台灣

上一則

「後悔罷韓」登Google熱搜關鍵字

下一則

「別讓美國誤會我們反美」…馬英九倡議：歡迎美豬、反對萊豬

延伸閱讀

觀察站／順時中到罵時中 陳時中冤枉嗎？

觀察站／順時中到罵時中 陳時中冤枉嗎？
緩打流感疫苗之亂 陳時中道歉：沒料50至64歲族群搶打

緩打流感疫苗之亂 陳時中道歉：沒料50至64歲族群搶打
台公費流感疫苗不夠打 被酸：不是很會超前部署嗎？

台公費流感疫苗不夠打 被酸：不是很會超前部署嗎？
黑白集╱陳時中雙重標準 因為林全？

黑白集╱陳時中雙重標準 因為林全？

熱門新聞

立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
中華民國前副總統吳敦義（右）18日受訪表示，若秉持馬政府時期「和陸、友日、親美」的政策發展，就有可能維持台灣和平穩定的發展。(記者潘俊宏／攝影)

影／女兒曾與白登子杭特同台 吳敦義：當時白登還不是候選人

2020-10-18 17:03
美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福。(聯合報系資料照片)

薛瑞福：台灣是美正常夥伴 北京施壓是死路

2020-10-19 20:40
蔡英文論文案，媒體人彭文正庭外引述聖經向媒體表示，「願公義行在天上，如同行在地上」。(記者賴佩璇／攝影)

質疑蔡英文論文真偽挨告 媒體人彭文正「自求死刑」

2020-10-14 21:53
台灣駐斐濟代表處於本月8日在當地飯店舉行國慶酒會，但遭中國大使館人員闖入，該中國外交官與台方工作人員發生肢體衝突。(美聯社資料照)

台灣外交人員被中方毆打 台外交部：斐濟盼淡化處理

2020-10-19 10:30
美國總統大選在即，川普（左）與白登（右）選情進入拉鋸戰。外交部表示，台灣與美國共和及民主兩黨都有非常深厚的關係，台灣沒有押寶川普。（美聯社）

美國總統大選倒數 台外交部：沒有押寶川普

2020-10-19 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」