新聞評論／疫苗及美豬之亂 暴露陳時中漠視專業

50至64歲緩打流感疫苗惹民怨，衛福部長陳時中親上火線道歉滅火。(本報資料照片)

公費流感疫苗 開打，各地湧現排隊搶打熱潮，短短十天，現有600萬劑疫苖就打掉半數。衛福部緊急宣布，暫緩50到64歲成人接種，造成民怨四起；部長陳時中 出面道歉，坦承沒料到今年會搶打。這次疫苗之亂，除數量不足，又錯失增購時機，更未規畫實施分流施打，均暴露陳時中錯估形勢及漠視專業，才會造成連串錯誤決策。

公費流感疫苗通常在前一年編列採購預算，俟2月世衛組織公布北半球流感疫苗株的組成建議後，台灣 便開始進入採購流程。3月間，由地方提報疫苗採購量，衛福部彙整後，4月疫苗決標，入秋後開打。由於預算編列在前，地方提報採購量也可能估計不夠精準，難免出現疫苗量與施打人數的落差。但今年因新冠疫情衝擊，民眾施打疫苗必然踴躍，陳時中卻未料到民眾會搶打，甚至絲毫沒有分流施打的規畫，都是不可原諒的錯誤。

更糟的是，疫苗之亂爆發後，衛福部卻一再推諉卸責、糊弄民眾。疾管署推說，今年公費流感疫苗採購預算早在去年3月編列；但前疾管局長蘇益仁指出，今年4月疫苗採購決標時還有機會增購。疾管署又說，申請加購程序冗長，恐延宕施打時程；事實上蘇益仁和國光生技都表示，4月下單加購還來得及。國光生技甚至採取主動，詢問政府是否增購，卻遭拒絕。衛福部的官僚本位心態，一味擔心疫苗超買，卻忘了審時度勢，考慮民眾的心情及時局需求變化。衛福部因上半年抗疫有成而自我感覺良好，卻忘了全民保健的事必須與時俱進，一刻不得鬆懈。

同樣輕忽與顢頇的心態，也表現在衛福部因應美國萊豬開放的議題上。萊豬進口，可能危害國民健康甚鉅；陳時中卻一味替美豬辯護，甚至說出「吃幾輩子都沒事」等有違科學常識的話。更可議的是，衛福部在9月初召開「食品衛生安全與營養諮議會」，15名與會專家學者中，有七名表明反對，三名持保留態度；誰料，衛福部卻擅自作成「決議開放進口」的結論，把專家的意見「當塑膠」，完全漠視。

衛福部是專責國民健康的中央決策單位，它在對抗新冠病毒固然守土有功，但面對民眾天天都會接觸到的美豬議題上，其表現卻全然不及格。在食安會議上，專家除了擔心萊劑對嬰幼兒的影響，還包括國人嗜食的內臟殘留量高，故需要採較CODEX更高之標準。然而，這些建議對衛福部而言，皆如狗吠火車。

由於輿論壓力四面八方而來，陳時中日前終於一改高傲姿態，為疫苗之亂公開道歉。但他仍辯稱，因為年初流感重症人數減少、南半球今年幾無流感疫情，衛福部因而未加購疫苗。這種說法，其實是「倒果為因」。蘇益仁直言，疾管署不可能在4月即得到這個結論，因為南半球冬季流感在7至8月才發現病例減少；且目前仍無從判斷這是否與口罩政策有關，因此無法據此預測北半球流感趨勢。此外，陳時中宣稱疫苗政策不需全民皆打，而是要形成「群體免疫」；這點，恐怕對民眾也不具太多說服力。英國最初採取「佛系防疫」政策，即是希望藉此達到群體免疫；結果，該國首相強生自己遭到感染，而群體免疫並未發生作用。雖然兩者不同，但打不到疫苗的民眾難免忐忑。

民眾年初排隊搶買口罩，年底排隊搶打疫苗，明年還要面對美豬闖關；這就是台灣人要面對的一場接一場紛亂。4月時被拱上神壇的陳時中，到了10月，露出的是政治凌駕專業的傲慢；他跌落民怨深谷事小，一旦台灣防疫潰堤才是事大。