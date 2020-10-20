台灣都會購屋總價飆 中市漲幅近5成

房仲表示，受惠產業鏈回台布局、在地企業擴廠，以及資金熱潮挹注，投資置產的買盤深入中、南部地區，交易量較北部提升。圖為台中市區。(本報資料照片)

台灣房市買氣回升，各地房價 也逐步墊高。屋比房屋統計內政部 不動產資訊平台最新資料，各都會區民眾平均購屋總價全面提高，尤其台中市今年第一季平均購屋總價站上千萬，和七年多前實價登錄上路時相比，增幅將近五成，相當驚人。

觀察今年第三季六都買賣移轉量攀升，各行政區季增幅前十名中，只有新北市鶯歌區、林口區有進榜，其餘八個行政區全落在中南部，顯見這波房市買氣除了從蛋白區率先反應外，也是自南部開始往北升溫。房仲業者分析，產業擴張需求反應在中南部，建設利多話題也是南熱於北，因此除了交易量走熱外，部分區域的房價也看漲。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，近年房市飆漲，過去雙北以外縣市只要600、700萬元台幣(約24萬美元 )左右，就可買到二至三房的產品，如今同樣的產品總價都已攀升到800、900萬元台幣(約31萬美元)，這對所得沒明顯成長的購屋者來說，壓力相當大。

根據內政部最新資料，隨房價上漲，今年第一季台北平均購屋總價約2000萬台幣(約69萬美元)、新北逼近1200萬台幣(約42萬美元)大關，台中也站上千萬大關。新竹縣因近期房市火熱，房價一路飆升，平均購屋總價971萬，排名第四。高雄、桃園及台南等都會區平均購屋都在800萬以上。

和2012年第三季實價登錄上路相比，台中購屋總價從711萬增加到1059萬，增幅49%最多，其次為新竹市增加約290萬，增幅45%。台南過去七年增加233萬、增幅40%名列第三。

陳傑鳴表示，近年科技業獨強，加上去年以來台商回流投資議題帶動，新竹、台中、台南等中南部科技園區房市相當火熱，在科技人購買力較高下，房屋交易總價也受到明顯帶動，中南部縣市購屋平均總價因此大幅攀升。