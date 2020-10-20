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盼12年 宜蘭羅東鐵路高架計畫拍板

記者戴永華／宜蘭20日電
宜蘭／羅東鐵路高架化 製表／戴永華
宜蘭／羅東鐵路高架化 製表／戴永華

宜蘭人爭取12年的鐵路高架建設終獲行政院核定。行政院長蘇貞昌昨赴宜蘭視察鐵道建設，當場同意此計畫，針對宜蘭縣府高達54億元台幣配合款，也指示交通部從寬補助減輕地方負擔。

宜蘭縣政府從2008年起爭取鐵路高架建設，但可行性評估多次被交通部退回。去年11月6日終獲審查通過，只是交通部要求必須針對場站開發與台鐵再協商。今年3月台鐵同意，交通部5月送行政院核定審議。

宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀及政務委員吳澤成等人，昨天大力向蘇揆爭取通過可行性評估報告。由於鐵路高架工程總經費約252億元，其中宜蘭縣府要分擔54億元，林姿妙除拜託行政院支持核定，拜託中央協助補助自籌款部分。

蘇貞昌當場同意核定宜蘭到羅東段鐵路高架計畫。他表示，鐵路高架化後可縫合整個城市，也可利用地面多出的土地空間。他說，高鐵延到屏東約550億經費被罵死，大家都說他偏袒屏東，事實上國家長遠建設應多方面考量。

至於經費部分，他說，鐵道配合款雖有全國經費運算機制，但若可減少宜蘭經費負擔，也請交通部優予從寬；吳澤成政委來自宜蘭，很清楚地方狀況，幫忙精算一下以減輕負擔。

行政院長蘇貞昌以簡報說明宜蘭鐵路高架化建設的效益，全案爭取12年，終於獲行政院同...
行政院長蘇貞昌以簡報說明宜蘭鐵路高架化建設的效益，全案爭取12年，終於獲行政院同意興建。 (記者戴永華／攝影)

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