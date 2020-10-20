澳智庫：台防疫有成 亞洲影響力提升

全球主要國家疫情（截至台灣時間10月19日晚間8時）

根據澳洲 智庫「羅伊國際政策研究院」最新報告，澳洲、越南及台灣 在亞洲影響力提升，部分原因是因應新冠病毒疫情得當。

「羅伊國際政策研究院」從2018年起每年發表「亞洲實力指數」，評量亞太國家的資源、影響力等指標，分析26個國家地區現有實力分布。今年的報告根據軍事能力和防衛網路、經濟能力及外交和文化影響等，評量各國在亞洲的影響力。

澳洲廣播公司報導，報告顯示美國 在亞洲的影響力仍然最強，但面對中國大陸優勢，加上美國防疫紊亂而失去威望，勢力逐漸下滑。

羅伊國際政策研究院亞洲實力與外交計畫主任勒梅休說：「處理疫情是提高一個國家在亞洲區域排名的必要條件，但並不是唯一條件。我們看到三國在相對實力方面有所提升，包括越南、澳洲和台灣，不光因為處理疫情得當，其他方面的努力也有目共睹。」

今年亞洲實力排行前五名依序為美國、大陸、日本、印度和俄羅斯，與去年相同。澳洲今年超過南韓躍居第六名，把南韓擠到第七。

台灣排名第14與去年相同，但實力指數從去年的15.9上升至16.7，且因防疫極具成效，在國際聲譽改善度方面冠於各國。

此外，報告提到台灣對區域權力平衡仍具核心及戰略重要性。在美國支持下，台灣是牽制大陸擴張海權雄心的一大力量。各項指標裡，台灣在經濟實力方面表現最佳，排名第八，不過台灣的外交影響力只排第19。

勒梅休表示，大陸今年加強進攻式「戰狼外交」，有損國際聲譽。

大陸今年與澳洲關係直轉直下，與印度爆發邊境衝突，與英國和加拿大等國發生外交糾紛。

不過根據今年亞洲實力指數報告，大陸影響力仍居第二，且與排名第一的美國差距拉近。美國應對疫情失當、四處引發貿易爭端，總統川普又接連退出多邊協議與機構，導致美國大失威信。