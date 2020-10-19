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新聞眼／面對18條人命 運安會卻一再神隱

記者 吳姿賢
台鐵普悠瑪列車2018年10月21日在冬山–蘇新間東正線發生出軌事故，造成18死慘劇。(本報資料照片)
台鐵普悠瑪列車2018年10月21日在冬山–蘇新間東正線發生出軌事故，造成18死慘劇。(本報資料照片)

台鐵普悠瑪出軌事故將屆滿兩周年，運安會19日將公布最終調查報告，但日前突如其來取消原定記者會，外界只能自行上網找答案，無法透過記者會進一步釐清報告內容疑義。運安會18日甚至還大動作要求事故罹難者家屬簽署「保密切結書」，不得對媒體洩露報告內容，行事低調一反常態。

但18條人命的教訓，難道不值得透過公開記者會攤在陽光下接受檢討？

雖然所有公眾都可上網自由下載閱覽最終報告，但運安會不面對媒體的態度就無法進一步釐清疑義，且也傳出運安會主委楊宏智不願在調查報告發布後接受媒體電訪；甚至楊宏智18日已對媒體「神隱」一整天。這就是運安會面對18條人命的處理作為？

事實上，早在運安會預告19日將公布調查報告當天，普悠瑪家屬就醞釀集體北上開記者會，當面詢問事故疑點，巧的是，過了三天，運安會就宣布記者會取消，另新增與家屬先開「閉門會議」。

當家屬都願意親自出席記者會「面對傷痛」，運安會卻口口聲聲以「怕家屬傷痛，才基於人道立場取消記者會」，理由不但荒腔走板、難以說服外界，更是無視家屬兩年來鍥而不捨的追查執著。

沒有慎重公開真相，隨意放在雲端上的最終報告，無法對改變運安文化有真切的反省，恐怕才是家屬一輩子的傷痛。

雲端

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