國防部祭軍紀改革 擴大「連坐法」掀反彈

國防部試行「國軍軍風紀律改革專案實施計畫」，基層認為違反杜絕「連坐法」原則，傳出反彈。(本報資料照片)

因應基層部隊軍紀案件層出不窮，國防部 正試行「國軍軍風紀律改革專案實施計畫」，要求各人事部門，統計各階層主官（管）、業務主管與士官督導長任職期間，其任職單位肇生軍風紀案件數量，納入後續派職、晉陞、派訓參據，案發單位各級幹部也將面臨究責。

且部隊一旦發生重大軍風紀案件，國防部每周由總長或副總長執行官主持，召集肇案聯兵旅層級主官及士官督導長到國防部提報，所涉各階層部隊主官也須視訊與會。

基層對此反彈，認為違反杜絕「連坐法」原則，嚴重增加部隊官兵負擔。國防部說，此案尚為試行階段，12月底將蒐整各單位執行意見、研討試行狀況後，令頒全案計畫，要求國軍各級部隊貫徹執行，期能減少軍紀案件，鞏固國軍精實戰力。

民進黨 執政前曾發表「國防政策藍皮書第六號報告：新世代的軍人」，主張全面檢討國防法制規章，並廢除非戰時的連坐法懲罰制度，主要是軍中虛偽造假普遍，一大原因是軍中的連坐處罰制，結果往往演變為上級明知下級犯錯，但為免被拖累，導致吃案、包庇。

但國防部昨天表示，10月開始試行的「國軍軍風紀律改革專案」，官兵凡違反重大軍風紀案件，一律記兩大過汰除，國防部要求各人事部門統計各階層主官、業務主管與士官督導長任職期間，單位肇生軍風紀案件，納入後續派職、晉陞與派訓參據，以強化督管責任。規定中還明訂，志願役士兵因個人品性經評審不服現役，除退訓外，這些人到單位報到後肇生重大案件，經查在新訓未落實考核者，併案檢討相關人員。

此外，對於官兵肇生酒後駕車、吸毒、違反性別分際及涉重大品德違失，新辦法規定，除須「嚴懲汰除，涉法者一律依法偵辦」外，案發單位各級幹部若未盡防處、督管之責，併案檢討究責。而違反資通安全、保密工作人員，國防部要求「涉法者依法偵辦，違規者依懲處基準表核予記過以上人員，一律調離現職，三年內不得薦訓、向上派職。