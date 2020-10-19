新聞評論／有本事沒收水利會 卻沒本事供水

中央抗旱會議無預警停灌休耕，顯示政府對水情掌握漫不經心。圖為桃園市桃園區、蘆竹區交界處的農田。(記者鄭國樑／攝影)

民進黨剛把水利會收歸國有，農委會「農田水利署」10月1日風光掛牌，但先前蔡政府誇稱灌溉區將從31萬公頃增加至68萬公頃不見實現，桃竹苗近2萬公頃農地卻已先被迫停灌休耕。農田水利署成立不到半個月，就在這場「史上最嚴峻的水情戰役」中，史無前例地殲滅了正在抽穗期或孕穗期的二期水稻。水利會改制公務機關，反讓農民無水可用，這就是蔡總統當初宣示的「政府向人民負責」嗎？

農委會無預警強迫停灌休耕的決定引發農民反彈，農委會主委陳吉仲為平息農民怒火，宣布每公頃發放「史上最優惠」的14萬元台幣休耕補償，保證遠高於桃竹苗農民可得收入。許多農民並不領情，認為耕鋤已抽穗的稻禾，「等於是要我們殺自己的小孩」、「會遭天打雷劈」。這是農民對於田間勞動與農作生命的樸實體認，也是祖先千百年傳承的農業文化，豈是只會砸錢撒幣的陳吉仲所能理解的心情？

正忙於為美豬進口護航的陳吉仲，一心只想花錢了卻這樁停灌的麻煩事。他還自誇：8月起便與經濟部水利署密集討論，做出「超前部署」，才讓台中以南二期水稻如期收割；至於北部停灌，是因為「老天爺無法帶來雨量」。如此，一方面向中、南部農民邀功，一方面告訴北部農民要怪就怪老天爺；攬功搶第一，卸責跑最快，撒錢站前面，這樣的農委會主委史上罕見。

農委會毀掉水利會百年制度後，面對史上最艱困的水情，農田水利署長蔡昇甫也仿效陳吉仲的口氣說，這次窮盡所有方式，包括巡查圳路、精確配水、分區輪灌、啟用備用水井，讓全台29.3萬公頃農田得以度過難關，否則影響層面將是天文數字。但這些做法，不都是水利會時代一貫的經驗與做法嗎？為何被政府收歸國有後，反而問題變大了？水利會時代，從水局協調、停灌預測、水源調度、分區排序到溝通宣導都有固定制度；如今，農民卻連停灌都要「看新聞」才知道，農委會則只剩撒錢補助一招。

長年以來，水利部門都是在前一年底召集各單位舉行來年春耕水情評估，春雨的豐寡是研判關鍵。若雨量樂觀，勻撥水源一期稻準備春耕；如果不樂觀，就得準備休耕應對，因此農民對休耕並不陌生。這次政府一再觀望、遲遲不做決斷，農民自然按部就班進行育苗、插秧、除草等農作；豈料稻子已經結穗，政府卻突然喊出停灌休耕。其間癥結，就是農委會與經濟部水利署明知降雨不多，卻又心存觀望，指望秋颱帶來雨水；最後發現期待落空，只能叫農民毀稻。農委會不能拿極端氣候當藉口，今天的大數據及雲端 運算都相當進步，能作出長期天候預測變化；農委會想要碰運氣，結果卻摃龜。

這次無預警停灌休耕，顯示政府對水情掌握漫不經心。桃竹苗主要是石門、德基、永和山水庫負責農業供水，頭前溪支流的油羅溪也有豐沛的地表水，其水源常態都有水利署監看水情，缺水不是瞬間發生的事。換言之，桃竹苗水情吃緊，絕對是公部門失職所致，最後卻拿公帑去搪塞責任。

過去幾個月來，陳吉仲忙著沒收水利會及其資產，忙著捍衛美國 萊豬，忙著撒錢補貼產銷失衡的農產品，忙著挪用行政預算 吹噓農業政策，忙著豢養網軍在網路帶風向，忙著包庇喝花酒的水保官員。陳吉仲和農委會真的很忙，忙到看不到艱困的水情、忙到看不見農民的灌溉需要！因此，灌溉要靠老天爺，撒錢才找陳吉仲。