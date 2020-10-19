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採購量談不攏衛福部遲不拍板 東洋新冠疫苗恐告吹

台灣新聞組／台北19日電
東洋製藥日前宣布取得德國BioNTech新冠肺炎疫苗的台灣代理權，董事長林全（右）與總經理施俊良舉行記者會對外說明。(記者潘俊宏／攝影)
東洋製藥日前宣布取得德國BioNTech新冠肺炎疫苗的台灣代理權，董事長林全（右）與總經理施俊良舉行記者會對外說明。(記者潘俊宏／攝影)

東洋製藥宣布取得德國BioNTech SE（BNT）的新冠肺炎疫苗台灣代理權，據了解，由於東洋製藥取得的授權，有時間和數量的限制，若在10月底前無法拍板，交易可能告吹。東洋製藥正與衛福部洽談的購買疫苗細節，如果最後衛福部決定不買，或者購買數量少於合約，交易就可能生變。

由行政院前院長林全擔任董事長的東洋製藥，10月12日宣布取得德國BNT公司的新冠肺炎疫苗代理權，可在明年第一季提供最多3000萬劑的疫苗。但業界人士表示，東洋製藥與BNT的合約，並非購買合約，是授權合約，也就是授權東洋製藥與台灣政府談判要買多少；從合約內容看，數量最少是500萬劑，最高是3000萬劑，據了解，政府最後決定期限，在10月底前。

業界人士說，目前東洋製藥與衛福部的洽談不順利；主要關鍵在衛福部購買的數量，能否達到合約要求的至少500萬支。衛福部傾向先取得數十萬或百萬劑以內，優先提供給一線防疫人員和醫護人員施打即可；由於數量遠低於合約要求，在全球都在搶疫苗的情況下，德國BNT公司是否還願意出貨，仍是問號。最壞的情況，是政府最後決定不買，那就不適用疫苗上市的緊急授權規定，東洋製藥除得依照一般程序送件，也必須自己花錢進口疫苗，最後可能得被迫放棄這筆合約。

至於為何疫苗已唾手可得，衛福部仍持保留態度，未如其他國家採先搶先贏的態度？業界人士表示，首先，BNT是目前研發領先的疫苗裡，唯一一支沒有政府挹注研究的疫苗，也就是說完全是採市場機制；加上BNT的疫苗技術和其他不同，成本較高，所以這支疫苗的價格勢必會高於其他疫苗。

其次衛福部可能評估台灣疫情不嚴重，可再等到年底或明年初，看是否有更便宜的疫苗上市。

疫情指揮中心發言人莊人祥說，需多少數量，還要視疫苗何時可提供、冷鏈技術及後續施打政策等評估，仍在和廠商洽談。他說，目前傾向「超量購買」，希望可達到優先族群的量，大約1300多萬人份，並以多方採購方式達成目標。

疫苗 台灣 德國

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