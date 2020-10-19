觀察站／順時中到罵時中 陳時中冤枉嗎？

衛福部長陳時中。（本報資料照片）

衛福部長陳時中 最近因萊豬、疫苗等議題而重回新聞焦點，他17日參加公衛聯合年會提到全球防疫 已出現「防疫疲勞」現象，不少國家疫情再次升溫，他說防疫解禁後希望推動樂活防疫，防疫也要加入快樂元素，不能ㄍㄧㄥ（意指「矜持、硬撐」）太久，像他去唱個歌就被大家一直罵；其實，阿中部長誤會了，如果正辦都能搞定，部長要天天唱歌，應該也不會有人反對吧。

陳時中說，6月7日台灣宣布防疫解封，當時有位同仁就提到「台灣一定要做到樂活防疫」，不可能每天都過得這麼緊繃，短時間可以緊，但是超過一年民眾就都不理你了，防疫也要自由，也要快樂，他自己常常會講一個笑話，有時候防疫想要輕鬆一下也蠻難的，像是他自己去唱個歌就被大家一直罵，若是防疫又可以讓心情輕鬆，才是與病毒相處之道。

話雖沒錯，但順時中已久的陳部長可能忘了，9月初他去唱歌之所以被罵，導火線並非防疫，而是蔡總統突襲式宣布要開放含萊克多巴胺的美豬美牛進口，引起國人普遍關注，關心程度比疫情有過之而無不及，在野黨時代力量、民眾黨舉辦多場公聽會，事先邀請衛福部派員參加，結果部長陳時中不但缺席，也未派員參加，甚至時力立委陳椒華還說，陳不僅不出席，還禁止衛福部派人參加，如果陳時中對萊豬進口是這種態度，把國會監督當塑膠，跑去唱歌一直被罵也只是剛好而已，不是嗎？

陳時中如果對於唱歌被大家一直罵很在意，那可能要有心理準備恐怕還會被一直罵下去；首先是萊豬的標示一直沒有提出解決方案，他告訴立委說會鼓勵廠商標示肉品是否含萊劑，但卻不敢支持美豬進口增列貨號，只願標示產地，源頭管理淪為空談，台北市長柯文哲一語中的，指豬肉是不是美國進口並不重要，重點在於是有沒有含瘦肉精，不理解政府為何不標示民眾在意的瘦肉精？其實，為美豬護航已成陳時中在衛福部長任內的重大印記，能不被罵嗎？

再者，衛福部早於9月初即舉行食品營養及安全諮議會討論含萊劑美豬事宜，會中三分之二專家對萊克多巴胺容許量有疑慮，結果衛福部仍強行通過，即使立委要求衛福部應公布會議紀錄供大眾審視，衛福部推三阻四，最後陳時中才鬆口願將會議內容先去識別化再公布，但不包括影音檔，過去從無此例，陳部長是要遮蓋什麼？連過半數專家質疑都能導出沒有食安風險的結論，這樣的衛福部長能不被罵嗎？

由於錯估情勢，衛福部16日宣布50歲至64歲健康成人暫停打公費流感疫苗 ，造成民怨，陳時中道歉，並說過去該族群接種率低，今年沒料到他們會搶打，擠壓到其他對象接種，記者會中五度強調「疫苗政策不是全民皆打」云云；但今年早有專家警告，秋冬新冠肺炎與流感恐一起報到，流感疫苗搶打潮其實早可預期，而且流感疫苗開打前，台灣明明有機會加購疫苗，衛福部卻錯失時機。陳時中道歉還找理由，忘記非常時期更應超前部署，陳時中被罵又豈是冤枉？