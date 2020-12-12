開放萊豬緩打疫苗 江啟臣：蔡政府憑一紙公文為所欲為

國民黨主席江啟臣砲轟蔡政府「一紙公文」想幹嘛就幹嘛，根本是「治國無方，擾民有術」。（記者曾學仁／攝影）

蔡政府近來包含開放含瘦肉精美豬進口、暫緩50到64歲的健康成人接種流感疫苗 ，均是以一紙行政命令就改變過去主張或政策。國民黨主席江啟臣 昨晚在臉書批評，政府信用是全民資產，蔡政府一次次毀壞政府信用，未來政策將寸步難行。

江啟臣表示，蔡英文總統自己曾說「領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件。」但近日包含突襲開放萊豬、口罩國家隊出包、公民投票受阻、強拆南鐵住戶、未審先決中天新聞換照等，都顯示蔡政府「誠信」出問題。

「蔡政府治國無方，擾民有術」，江啟臣認為，人民與政府間的信任是公共政策的推行的「基石」，人民不相信政府，立意再良善政策也是寸步難行；蔡政府總「一紙公文」想幹嘛就幹嘛，承諾人民政策朝令夕改，違反民意的政策強推到底。

陳時中 針對停止施打流感疫苗決策道歉，但江啟臣質疑，「道歉不等於負責，蔡政府須負起政治責任」；且道歉同時已形同宣告政府信用破產，未來人民要如何信任；人而無信，不知其可，誠信是人立身處事之道，對政府而言，更是如此。

江啟臣表示，除流感疫苗，蔡政府現在還不惜代價強推含瘦肉精美豬，若最後連最低標準的產地標示都做不到，無法讓民眾避免食用到含瘦肉精美豬，最後又只是兩手一攤、道歉卸責，仍是全民承擔、全民受害。