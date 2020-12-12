我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美新冠確診破1600萬例 死亡逼近30萬例

紐約州單日檢測數近25萬 新增確診超1.1萬

開放萊豬緩打疫苗 江啟臣：蔡政府憑一紙公文為所欲為

記者周志豪╱台北18日電
國民黨主席江啟臣砲轟蔡政府「一紙公文」想幹嘛就幹嘛，根本是「治國無方，擾民有術」。（記者曾學仁／攝影）
國民黨主席江啟臣砲轟蔡政府「一紙公文」想幹嘛就幹嘛，根本是「治國無方，擾民有術」。（記者曾學仁／攝影）

蔡政府近來包含開放含瘦肉精美豬進口、暫緩50到64歲的健康成人接種流感疫苗，均是以一紙行政命令就改變過去主張或政策。國民黨主席江啟臣昨晚在臉書批評，政府信用是全民資產，蔡政府一次次毀壞政府信用，未來政策將寸步難行。

江啟臣表示，蔡英文總統自己曾說「領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件。」但近日包含突襲開放萊豬、口罩國家隊出包、公民投票受阻、強拆南鐵住戶、未審先決中天新聞換照等，都顯示蔡政府「誠信」出問題。

「蔡政府治國無方，擾民有術」，江啟臣認為，人民與政府間的信任是公共政策的推行的「基石」，人民不相信政府，立意再良善政策也是寸步難行；蔡政府總「一紙公文」想幹嘛就幹嘛，承諾人民政策朝令夕改，違反民意的政策強推到底。

陳時中針對停止施打流感疫苗決策道歉，但江啟臣質疑，「道歉不等於負責，蔡政府須負起政治責任」；且道歉同時已形同宣告政府信用破產，未來人民要如何信任；人而無信，不知其可，誠信是人立身處事之道，對政府而言，更是如此。

江啟臣表示，除流感疫苗，蔡政府現在還不惜代價強推含瘦肉精美豬，若最後連最低標準的產地標示都做不到，無法讓民眾避免食用到含瘦肉精美豬，最後又只是兩手一攤、道歉卸責，仍是全民承擔、全民受害。

流感疫苗 江啟臣 陳時中

上一則

台經長車禍曝光 傳是赴約與日官員吃「核食宴」

延伸閱讀

反萊豬3度杯葛蘇貞昌施政報告 藍營嗆倒閣

反萊豬3度杯葛蘇貞昌施政報告 藍營嗆倒閣
立榮軍包機「被返航」 江啟臣：國安單位應有具體作為

立榮軍包機「被返航」 江啟臣：國安單位應有具體作為
辦基層幹部訓練拚連任？ 江啟臣：人才培養與扎根地方

辦基層幹部訓練拚連任？ 江啟臣：人才培養與扎根地方
為改黨名風波滅火 江啟臣：不在議程中

為改黨名風波滅火 江啟臣：不在議程中

熱門新聞

地震報告。圖／氣象局提供

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

2020-12-10 09:22
陳嫌騎機車載運「行李箱屍」達數公里遠，將宮姓前妻屍體遺棄偏避山區。（截圖自TVBS)

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

2020-12-05 02:30
圖為旅客在桃園機場排隊等候核實入境電子健康聲明的資料。（本報資料照片）

疫情耽擱…海外台人憂2年未入境遭除籍

2020-12-06 20:24
台北捷運昨晚受地震影響，部分路線一度停駛，但晚間十點左右已陸續恢復行駛，站內跑馬燈也即時更新情況。記者曾原信／攝影 曾原信

台10日強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

2020-12-10 13:42
北市動物園前年從國外引進小食蟻獸「小紅」，今年已經3歲，體長約60至65公分，9月初牠帶著幼仔「紅豆」開溜，經過三個月逃家記，小紅終於在深坑被尋獲。(台北市立動物園提供)

流浪3個月...台北動物園食蟻獸尋回 員工哭了

2020-12-06 17:46
今晚9時19分台灣東部海域發生規模6.7「全台有感」大地震。記者吳姿賢／翻攝

台灣發生規模6.7地震 網友驚喊:跟921一樣上下開始搖

2020-12-10 09:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益
最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎

最高法院拒受理德州選舉訴訟 川普翻盤夢碎
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
7億紓困撥給貨運公司 竟牽扯出川普女婿庫許納

7億紓困撥給貨運公司 竟牽扯出川普女婿庫許納
吳秀波南加聖瑪利諾豪宅低價甩賣

吳秀波南加聖瑪利諾豪宅低價甩賣