緩打流感疫苗之亂 陳時中道歉：沒料50至64歲族群搶打

緩打公費疫苗爭議擴大，17日各地接種處所，仍出現許多長者排隊搶打。（記者林伯東╱攝影）

衛福部無預警宣布，暫緩50至64歲健康成人接種公費流感疫苗 ，昨天是「緩打」首日，民怨四起。英系縣市議員吳沛憶、張志豪昨天一早率先發難，質疑衛福部政策轉彎，造成民意反彈；行政院也提醒衛福部要出面說明，平息民怨。衛福部長陳時中 昨天下午親上火線，特別向各地鄰里長兩度表達歉意。

衛福部政策轉彎，讓民進黨民代傻眼。在民進黨「全國議員」LINE群組中，台北市議員吳沛憶、新北市議員張志豪、高雄市議員林智鴻等都提及「基層罵翻天」，特別是英系民代接連開砲，被視為對陳時中的「政治提醒」。

行政院發言人丁怡銘說，由於民眾搶打疫苗，政院提醒衛福部要將分流的原因、資訊等說明清楚，讓高風險族群優先施打，讓疫苗發揮最大效用。

張志豪說，考量到大環境不同以往，疫苗分配數量和所定義高風險族群的年齡，都不應貿然修改；任何政策轉彎都會引發政治風暴，希望趕緊修正回當初政策原意。林志鴻也指出，好不容易高雄才拿回來，這次疫苗事件，讓藍營找到操作空間，基層都很不滿，衛福部早該判斷到有搶打疫苗的現象，應請生技廠趕快生產，讓民眾安心。

今年公費流感疫苗共603萬劑，陳時中坦承，過去50歲至64歲民眾接種率沒有今年這麼高，「今年沒料到會搶打」，擠壓到其他對象接種，但既然發生了，只好適時調整，讓有限疫苗發揮最大效益。

外界質疑疾管署錯估今年流感疫苗採購數量，陳時中說，今年確實依照往年經驗決定疫苗數量。為何今年不分階段讓不同對象接種？他說，全面接種是希望全體公費對象施打作業縮短，讓防禦效果及時出現。

前副總統陳建仁昨出席公共衛生聯合年會時表示，民眾熱烈接種流感疫苗應給予掌聲，對控制疫情將大有幫助。陳時中出席致詞時說，全球防疫 已出現「防疫疲勞」現象，導致不少國家疫情再次升溫，他希望在島內推動樂活防疫，防疫又可讓心情輕鬆，才是與病毒相處之道。他也自嘲，有時防疫想要輕鬆一下也滿難的，像他去唱個歌就被大家一直罵。