我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

緩打流感疫苗之亂 陳時中道歉：沒料50至64歲族群搶打

台灣新聞組╱台北18日電
緩打公費疫苗爭議擴大，17日各地接種處所，仍出現許多長者排隊搶打。（記者林伯東╱攝影）
緩打公費疫苗爭議擴大，17日各地接種處所，仍出現許多長者排隊搶打。（記者林伯東╱攝影）

衛福部無預警宣布，暫緩50至64歲健康成人接種公費流感疫苗，昨天是「緩打」首日，民怨四起。英系縣市議員吳沛憶、張志豪昨天一早率先發難，質疑衛福部政策轉彎，造成民意反彈；行政院也提醒衛福部要出面說明，平息民怨。衛福部長陳時中昨天下午親上火線，特別向各地鄰里長兩度表達歉意。

衛福部政策轉彎，讓民進黨民代傻眼。在民進黨「全國議員」LINE群組中，台北市議員吳沛憶、新北市議員張志豪、高雄市議員林智鴻等都提及「基層罵翻天」，特別是英系民代接連開砲，被視為對陳時中的「政治提醒」。

行政院發言人丁怡銘說，由於民眾搶打疫苗，政院提醒衛福部要將分流的原因、資訊等說明清楚，讓高風險族群優先施打，讓疫苗發揮最大效用。

張志豪說，考量到大環境不同以往，疫苗分配數量和所定義高風險族群的年齡，都不應貿然修改；任何政策轉彎都會引發政治風暴，希望趕緊修正回當初政策原意。林志鴻也指出，好不容易高雄才拿回來，這次疫苗事件，讓藍營找到操作空間，基層都很不滿，衛福部早該判斷到有搶打疫苗的現象，應請生技廠趕快生產，讓民眾安心。

今年公費流感疫苗共603萬劑，陳時中坦承，過去50歲至64歲民眾接種率沒有今年這麼高，「今年沒料到會搶打」，擠壓到其他對象接種，但既然發生了，只好適時調整，讓有限疫苗發揮最大效益。

外界質疑疾管署錯估今年流感疫苗採購數量，陳時中說，今年確實依照往年經驗決定疫苗數量。為何今年不分階段讓不同對象接種？他說，全面接種是希望全體公費對象施打作業縮短，讓防禦效果及時出現。

前副總統陳建仁昨出席公共衛生聯合年會時表示，民眾熱烈接種流感疫苗應給予掌聲，對控制疫情將大有幫助。陳時中出席致詞時說，全球防疫已出現「防疫疲勞」現象，導致不少國家疫情再次升溫，他希望在島內推動樂活防疫，防疫又可讓心情輕鬆，才是與病毒相處之道。他也自嘲，有時防疫想要輕鬆一下也滿難的，像他去唱個歌就被大家一直罵。

對於50至64歲緩打公費流感疫苗惹出民怨，衛福部長陳時中（中）17日親上火線道歉...
對於50至64歲緩打公費流感疫苗惹出民怨，衛福部長陳時中（中）17日親上火線道歉。（記者林俊良╱攝影）

流感疫苗 陳時中 防疫

上一則

鄭文燦酸「很會躲」侯友宜回應：只是專心市政

下一則

劍指2024？鄭文燦：不會不動如山

延伸閱讀

台公費流感疫苗不夠打 被酸：不是很會超前部署嗎？

台公費流感疫苗不夠打 被酸：不是很會超前部署嗎？
冷眼集／超慢部署 「順時中」成犧牲者

冷眼集／超慢部署 「順時中」成犧牲者
黑白集╱陳時中雙重標準 因為林全？

黑白集╱陳時中雙重標準 因為林全？
立院萊豬戰 陳時中遭批天龍國思維 陳吉仲被推下台

立院萊豬戰 陳時中遭批天龍國思維 陳吉仲被推下台

熱門新聞

台灣的中央流行疫情指揮中心布新增兩例境外移入新冠肺炎病例，均為本國籍20多歲女性，一位自法國留學返國，另一名為空服員。本報資料照片

空服員全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出原因

2020-10-12 08:26
立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
兩對外籍情侶9日凌晨在屏東墾丁南灣沙灘「野戰」，目擊民眾將「活春宮 」圖文PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱烈討論。(取材自臉書爆廢公社)

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

2020-10-09 02:09
行政院長蘇貞昌今視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館。記者吳亮賢／攝影

歐陽娜娜唱「我的祖國」不罰？蘇貞昌：她為工作不得已

2020-10-12 10:53
蔡英文總統（前右起）、立法院長游錫堃與夫人楊寶玉、前總統馬英九在國慶典禮互相交談。（記者林澔一／攝影）

蔡英文才籲朝野團結 綠「一句話」譏馬就破功

2020-10-11 02:28
男子追求女子，為了見面竟設法取得女生的裸照，傳訊息恐嚇不見面就傳裸照給其他親友（示意圖）。圖／本報資料照片

追女生想見面不成 他竟恐嚇散布對方裸照

2020-10-11 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民