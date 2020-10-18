黑白集╱不敢公布影音紀錄 黑箱加罩黑布 食安會葬食安

一場食安諮議會讓「最會溝通的政府」的真相畢露。（本報資料照片）

蔡總統宣布開放萊劑美豬，一周後衛福部才召開食安諮議會，先射箭再畫靶的食安風險評估程序，已讓人搖頭；更誇張的是，國民黨 團調閱會議資料發現，儘管與會三分之二專家反對或質疑，竟能導出依Codex標準開放的結論。

一個月前蘇貞昌在立法院說，衛福部召開食安諮議會，通過認定開放美牛安全無虞，並參酌專家建議訂定美豬萊劑安全容許量，足以確保國人食安。

三分之二專家反對或質疑，到閣揆嘴裡，竟變成專家認證安全無虞；這是扭曲專業、踐踏專家！當時有專家表示吃含萊劑美豬透過哺乳可能傷害嬰兒，若真要開放應比Codex標準折半；也有專家指會影響胎兒體重，造成思慮失調、躁鬱症與癌症 轉移率。如此具體質疑還能導出開放結論，根本是把專家當背書工具，視食安如敝屣。

9月底蘇貞昌被江啟臣追問有沒有召開食安會報，蘇揆語塞；事後行政院就拿低一級的衛福部食安諮議會和低二級的跨部會環保與食安協調會報來糊弄。

但環保與食安協調會報只是次長級例會，且9月未討論美豬；食安諮議會雖討論美豬，卻想強抓專家作偽證，難怪陳時中 不敢公開會議影音紀錄，寧為美豬決策黑箱再罩一層黑布。

一場埋葬食安的食安諮議會，讓「最會溝通的政府」和「開放政府」真相畢露。