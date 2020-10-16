被當塑膠！食安會三分之二專家反萊豬 卻導出開放進口結論

衛福部長陳時中（左一）及農委會主委陳吉仲（右二）出席立法院衛環聯席委員會，由於前一天都遭立委砲轟，15日開會前兩人先相互打氣。（記者季相儒／攝影）

蔡英文總統8月底宣布明年元旦開放美豬進口，衛福部直到9月4日才召開「食品衛生安全與營養諮議會」，完成政策風險評估程序。國民黨 團近日調閱會議資料發現，會中15位專家有三分之二反對或質疑，卻導出「按照Codex決議開放進口」結論，國民黨立委批根本把與會專家當塑膠。

民眾黨立委蔡壁如昨天在立法院衛環委員會質疑，當天與會的專家中，七位反對、三位持保留態度，未有共識，但衛福部稱已作出決議，並對外公布萊劑在豬隻的殘留標準，只是把專家當作背書工具，要求衛福部應公開會議影音紀錄。衛福部長陳時中 第一時間回覆：「恐怕不方便」，後來鬆口承諾，將於去識別化後公布上網。

國民黨立委李貴敏質疑，過去從未有參與會議及著作專家學者不具名，萊劑美豬專家會議難道牽涉國安不能公開，還是不敢負責？陳時中回應，「要看什麼樣的負責」，遭李批「真的很皮！」

國民黨團總召林為洲表示，今天行政院長蘇貞昌到立法院施政報告，國民黨團除將要求為開放美豬政策道歉，也要求公布九月四日當天完整會議紀錄與影音資料才同意報告，否則將繼續杯葛。

國民黨團今將再提反美豬兩公決案，要求「禁含瘦肉精美豬進校園」、「重做瘦肉精美豬風險評估報告」，逼民進黨表態，朝野兩大黨團都發出甲級動員應戰。據了解，藍綠黨團私下達成共識，不會強力排除藍委阻止蘇貞昌上台進行施政報告，但對本會期是否能再邀蘇內閣至立院進行施政報告並備詢仍有不同意見。

據九月四日食安專家會議與會專家意見指出，有專家表示，成人婦女吃含萊劑美豬透過哺乳可能傷害嬰兒，其他國家沒有坐月子文化，若真要開放，容許標準應比Codex標準折半。

也有專家指出，台大與榮總報告資料指國外動物研究發現，瘦肉精會影響胎兒體重，還會造成思慮失調、躁鬱症與癌症 轉移率，不只心血管問題；有疑慮就是有安全問題，政府已知有安全疑慮卻只是叫國人吃或不吃，並不合理。

現場有專家發現只是幫政府背書，拒絕簽名。有專家表示，看到衛福部隔天倉促宣布會議結論的萊劑限量標準，感到十分錯愕。

立法院衛環委員會就「散裝食品標示規定」等五項行政命令進行審查，農委會主委陳吉仲與陳時中「雙陳」同台備詢。國民黨立委蔣萬安批評衛福部，散裝食品和餐飲供應場所等豬肉產品只標產地，是自欺欺人，民眾仍無法分辨是否含萊克多巴胺。陳時中表示，衛福部的行政命令就是只要求標示產地。