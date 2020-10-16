我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

黑白集╱陳時中雙重標準 因為林全？

黑白集
東洋董事長林全。（記者潘俊宏／攝影）
東洋董事長林全。（記者潘俊宏／攝影）

衛福部與COVAX簽約購買疫苗，陳時中特別強調「不買中國製疫苗」，亦即有四劑被排除。有趣的是，台灣東洋製藥公司宣布取得德國藥廠BNT的疫苗代理權，股價頓時大漲。但BNT的疫苗是與上海復星醫藥合作，陸方並為此投資BNT；但這時衛福部卻說，復星只占BNT股權不到一趴，BNT不算陸資。

先前視中國疫苗如蛇蠍，現在對具有「中國成分」的疫苗大表讚賞，豈不兩套標準？復星醫藥三月就與BNT合作研發疫苗，在德方技術與材料的支援下展開臨床試驗，正已進入人體階段。對此，東洋的態度務實得多，說德商與他人的商業合作，重點是台方買到的是「德國貨」。

儘管BNT疫苗為德製，但其問世過程確有陸方貢獻，且德國就是希望借重中國人體質來測試疫苗功效。若依陳時中或民進黨的反中標準，與中國相關即是低品質，即可能造假，豈能相信使用中國數據研發的疫苗？

新冠肺炎確爆發於武漢，但中共成功壓制疫情，如今累計病例已與日本不相上下。如果不願就事論事，而一味否定謾罵，其心態與另一個庚子年肆虐中國土地上的義和團有何差別？

還好，東洋公司董事長是林全，而不是什麼泛藍大老。否則，只怕這支「德中合作」的疫苗早被鋪天蓋地罵成「黑心疫苗」，衛福部也會宣布絕不使用了吧？

疫苗 中國 德國

上一則

不顧女兒猝死風險 父性侵「去跟閻羅王說」 重判5年半

下一則

淘寶台灣出走後 下一個鍘蝦皮？ 經濟部否認

延伸閱讀

新聞評論／換了位子換腦袋 民進黨頻頻背棄承諾

新聞評論／換了位子換腦袋 民進黨頻頻背棄承諾
立院萊豬戰 陳時中遭批天龍國思維 陳吉仲被推下台

立院萊豬戰 陳時中遭批天龍國思維 陳吉仲被推下台

自台灣入境日本 驗出3例陽性 陳時中：日方檢查有誤差

自台灣入境日本 驗出3例陽性 陳時中：日方檢查有誤差
健保漲定了？陳時中3度強調：沒投資就沒健康

健保漲定了？陳時中3度強調：沒投資就沒健康

熱門新聞

台灣的中央流行疫情指揮中心布新增兩例境外移入新冠肺炎病例，均為本國籍20多歲女性，一位自法國留學返國，另一名為空服員。本報資料照片

空服員全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出原因

2020-10-12 08:26
兩對外籍情侶9日凌晨在屏東墾丁南灣沙灘「野戰」，目擊民眾將「活春宮 」圖文PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱烈討論。(取材自臉書爆廢公社)

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

2020-10-09 02:09
立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
行政院長蘇貞昌今視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館。記者吳亮賢／攝影

歐陽娜娜唱「我的祖國」不罰？蘇貞昌：她為工作不得已

2020-10-12 10:53
蔡英文總統（前右起）、立法院長游錫堃與夫人楊寶玉、前總統馬英九在國慶典禮互相交談。（記者林澔一／攝影）

蔡英文才籲朝野團結 綠「一句話」譏馬就破功

2020-10-11 02:28
男子追求女子，為了見面竟設法取得女生的裸照，傳訊息恐嚇不見面就傳裸照給其他親友（示意圖）。圖／本報資料照片

追女生想見面不成 他竟恐嚇散布對方裸照

2020-10-11 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺