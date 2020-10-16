黑白集╱陳時中雙重標準 因為林全？

東洋董事長林全。（記者潘俊宏／攝影）

衛福部與COVAX簽約購買疫苗 ，陳時中特別強調「不買中國 製疫苗」，亦即有四劑被排除。有趣的是，台灣東洋製藥公司宣布取得德國 藥廠BNT的疫苗代理權，股價頓時大漲。但BNT的疫苗是與上海復星醫藥合作，陸方並為此投資BNT；但這時衛福部卻說，復星只占BNT股權不到一趴，BNT不算陸資。

先前視中國疫苗如蛇蠍，現在對具有「中國成分」的疫苗大表讚賞，豈不兩套標準？復星醫藥三月就與BNT合作研發疫苗，在德方技術與材料的支援下展開臨床試驗，正已進入人體階段。對此，東洋的態度務實得多，說德商與他人的商業合作，重點是台方買到的是「德國貨」。

儘管BNT疫苗為德製，但其問世過程確有陸方貢獻，且德國就是希望借重中國人體質來測試疫苗功效。若依陳時中或民進黨的反中標準，與中國相關即是低品質，即可能造假，豈能相信使用中國數據研發的疫苗？

新冠肺炎確爆發於武漢，但中共成功壓制疫情，如今累計病例已與日本不相上下。如果不願就事論事，而一味否定謾罵，其心態與另一個庚子年肆虐中國土地上的義和團有何差別？

還好，東洋公司董事長是林全，而不是什麼泛藍大老。否則，只怕這支「德中合作」的疫苗早被鋪天蓋地罵成「黑心疫苗」，衛福部也會宣布絕不使用了吧？