紐約時裝周5年經驗…賴曼琳登「台」 交流彩妝

賴曼琳(左）與簡君嫄在台北時裝周合作發表作品。(圖：楊小強提供)

連續五年帶領彩妝團隊登上紐約 官方時裝周伸展台、旅居紐約多年的台灣 彩妝師賴曼琳 (Romana Lai)，在台北時裝周與台灣女裝設計師C JEAN簡君嫄合作2021春夏時裝發表，這是賴曼琳首度在台灣發表彩妝作品。

C JEAN 2021 SS主題為「Starry Starry Night」，賴曼琳在活動中擔任品牌發表會後台彩妝總監，創作靈感引用自梵谷知名畫作「星夜」，闡述本有隱喻夢想的星星，因現代化的都會生活，讓「星空」成為都市生活中的霓虹。

賴曼琳使用大量亮片作為眼妝設計，象徵都市女孩在城市霓虹燈下追逐著夢想，將屬於夢想的星空在伸展台上呈現；髮型是俐落優雅的低馬尾，展現都市女性的獨立自信。其妝髮團隊完美融合，展現台灣美妝髮型的扎實功力。

每年紐約時裝周後台，賴曼琳帶領的彩妝團隊成員不乏來自各國的彩妝師，她也積極邀請台灣及日本 的彩妝、髮型師加入團隊。成員包括過去曾為教職人員，因對彩妝的高度熱情，毅然決定轉職投入時尚界，連續四年從台灣飛來紐約的新瑞彩妝師吳洛瑄。這正是賴曼琳致力推廣台灣時尚品牌及彩妝髮型人才與國際交流的夢想。

賴曼琳希望把紐約時裝周後台經驗帶回台灣交流，並傳承給台灣新銳彩妝師，以自身經驗指引，讓他們學習最新國際彩妝趨勢，同時鼓勵對時尚充滿熱情的年輕彩妝師們勇敢創造屬於自己的時尚舞台。據悉，賴曼琳將與台灣產業合作交流至11月2日。