我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

紐約時裝周5年經驗…賴曼琳登「台」 交流彩妝

台灣新聞組╱台北14日電
賴曼琳(左）與簡君嫄在台北時裝周合作發表作品。(圖：楊小強提供)
賴曼琳(左）與簡君嫄在台北時裝周合作發表作品。(圖：楊小強提供)

連續五年帶領彩妝團隊登上紐約官方時裝周伸展台、旅居紐約多年的台灣彩妝師賴曼琳 (Romana Lai)，在台北時裝周與台灣女裝設計師C JEAN簡君嫄合作2021春夏時裝發表，這是賴曼琳首度在台灣發表彩妝作品。

C JEAN 2021 SS主題為「Starry Starry Night」，賴曼琳在活動中擔任品牌發表會後台彩妝總監，創作靈感引用自梵谷知名畫作「星夜」，闡述本有隱喻夢想的星星，因現代化的都會生活，讓「星空」成為都市生活中的霓虹。

賴曼琳使用大量亮片作為眼妝設計，象徵都市女孩在城市霓虹燈下追逐著夢想，將屬於夢想的星空在伸展台上呈現；髮型是俐落優雅的低馬尾，展現都市女性的獨立自信。其妝髮團隊完美融合，展現台灣美妝髮型的扎實功力。

每年紐約時裝周後台，賴曼琳帶領的彩妝團隊成員不乏來自各國的彩妝師，她也積極邀請台灣及日本的彩妝、髮型師加入團隊。成員包括過去曾為教職人員，因對彩妝的高度熱情，毅然決定轉職投入時尚界，連續四年從台灣飛來紐約的新瑞彩妝師吳洛瑄。這正是賴曼琳致力推廣台灣時尚品牌及彩妝髮型人才與國際交流的夢想。

賴曼琳希望把紐約時裝周後台經驗帶回台灣交流，並傳承給台灣新銳彩妝師，以自身經驗指引，讓他們學習最新國際彩妝趨勢，同時鼓勵對時尚充滿熱情的年輕彩妝師們勇敢創造屬於自己的時尚舞台。據悉，賴曼琳將與台灣產業合作交流至11月2日。

台灣 紐約 日本

上一則

女兒返台探望重病父 檢疫最後一天父離世 來不及見面…

下一則

假冒李嘉誠張清名義詐1億 不認罪還嗆「做了就做了」

延伸閱讀

紐約皇后區市議員郭登祺宣布不再競選連任

紐約皇后區市議員郭登祺宣布不再競選連任
光天化日下 紐約布魯克林男子車內遭爆頭 嫌犯在逃

光天化日下 紐約布魯克林男子車內遭爆頭 嫌犯在逃
紐約布魯克林地鐵持刀傷人 非洲裔男女遭通緝

紐約布魯克林地鐵持刀傷人 非洲裔男女遭通緝

紐約愛樂樂團 取消明年6月13日前所有演出

紐約愛樂樂團 取消明年6月13日前所有演出

熱門新聞

台灣的中央流行疫情指揮中心布新增兩例境外移入新冠肺炎病例，均為本國籍20多歲女性，一位自法國留學返國，另一名為空服員。本報資料照片

空服員全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出原因

2020-10-12 08:26
兩對外籍情侶9日凌晨在屏東墾丁南灣沙灘「野戰」，目擊民眾將「活春宮 」圖文PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱烈討論。(取材自臉書爆廢公社)

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

2020-10-09 02:09
立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
行政院長蘇貞昌今視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館。記者吳亮賢／攝影

歐陽娜娜唱「我的祖國」不罰？蘇貞昌：她為工作不得已

2020-10-12 10:53
蔡英文總統（前右起）、立法院長游錫堃與夫人楊寶玉、前總統馬英九在國慶典禮互相交談。（記者林澔一／攝影）

蔡英文才籲朝野團結 綠「一句話」譏馬就破功

2020-10-11 02:28
男子追求女子，為了見面竟設法取得女生的裸照，傳訊息恐嚇不見面就傳裸照給其他親友（示意圖）。圖／本報資料照片

追女生想見面不成 他竟恐嚇散布對方裸照

2020-10-11 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺