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戶外放風 小食蟻獸背子跑了…寶寶找到 媽媽失蹤月餘

記者趙宥寧／台北報導
台北市立動物園小食蟻獸「小紅」 9月1日凌晨背著六個月大的寶寶開溜。(圖：台北市立動物園提供)
台北市立動物園小食蟻獸「小紅」 9月1日凌晨背著六個月大的寶寶開溜。(圖：台北市立動物園提供)

台北市立動物園傳出動物逃脫，3歲小食蟻獸「小紅」上月1日凌晨2時許，背著6月大的寶寶「紅豆」開溜，保育員找了大半天救回飢餓發抖的「紅豆」，診療後無大礙，但身長60至65公分的「小紅」至今下落不明，保育員坦言有很大機會找不到。

動物園熱帶雨林區區長翁紹益對「小紅」落跑感到難過。他說，首度開放母子倆到戶外區第二天，沒想到牠們「反應這麼直接」；小食蟻獸防禦機制弱，受威脅時只會站起來「讓自己看起來很大隻」，若遇到麝香貓、白鼻心、野狗等肉食性動物，恐有生命危險。

小食蟻獸脫逃路線圖。(圖：台北市立動物園提供)
小食蟻獸脫逃路線圖。(圖：台北市立動物園提供)

動物園表示，若到10月底仍搜尋無著，可能會認列死亡，園方並會進行總檢討。

動物園發言人曹先紹證實，8月31日晚間讓「小紅」與「紅豆」到戶外活動場活動，不料媽媽竟背著小孩順著水壕邊游出，翻越溢水柵欄逃跑，連電牧線也沒作用。他說，先前沒人想到小食蟻獸會下水游泳，「照養環境得補強」。

小食蟻獸「小紅」背著寶寶從戶外場溢水柵欄（圖）開溜。(圖：台北市立動物園提供)
小食蟻獸「小紅」背著寶寶從戶外場溢水柵欄（圖）開溜。(圖：台北市立動物園提供)

小食蟻獸原棲息南美洲熱帶雨林，雖不是保育物種，但台北市立動物園認為熱帶雨林物種符合動物園故事軸線，透過動物商以單隻台幣34萬元陸續購入兩公、兩母，前年首度繁殖產下1隻公的小食蟻獸，今年5月「小紅」又生下「紅豆」，但「紅豆」年紀小尚不知性別。

前年引進的「小紅」今年已3歲，體長約60至65公分，小食蟻獸不具攻擊性，只吃螞蟻跟甜食，對環境衝擊低，小食蟻獸白天多在獨立的室內籠舍休息，偶爾到戶外活動，是夜行性動物，一到晚上就很活躍。

翁紹益說，「小紅」從沒待過野外，生性害羞易緊張，保育員不斷進行減敏訓練，近期才準備好要跟遊客見面，沒想到卻逃了。

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