自台灣入境日本 驗出3例陽性 陳時中：日方檢查有誤差

日本和中國大陸14日都傳出有台灣輸出病例，但衛福部長陳時中質疑日方機場抗原檢查有誤差。(記者潘俊宏／攝影)

台灣 再傳輸出病例，日本 檢出三例自台入境陽性個案，中國大陸也指8月中以來已有四例台灣輸入病例，質疑台防疫破功。中央疫情指揮中心指揮官陳時中 駁斥，日方機場抗原檢查有誤差，大陸則「言過其實」，在台感染可能性低，偽陽性居多，但台方須戒慎恐懼。

至於前天從江蘇返台的境外移入案例，友達光電證實是昆山廠員工，但強調並未傳言有到十一長假爆發多人感染的青島地區。

昨傳出三名日本籍人士自台返日確診。其中一人長住台灣，但經常往返台日兩地，其餘兩人於7月中及8月中為探親及工作入台，入境日本時檢出抗原陽性，台灣於接獲通報後，展開疫調。

截至10月14日，台境外檢驗陽性共46例，日本就驗出10例，但PCR檢測皆陰性，指揮中心發言人莊人祥認為，日方抗原檢查有誤差，偽陽性機率高。

台大兒童醫院院長黃立民分析，在台接觸者抗原和抗體檢驗都陰性，日方抗原檢查偽陽性確實有可能。林口長庚醫院副院長邱政洵則說，「台們不可掉以輕心」，尤其近日仍有入境21天自費篩檢報告為陽性者，雖進入社區傳播力低，但最怕漏放超級傳播者，不可鬆懈。

此外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨也說，自8月中下旬以來，大陸出現四例從台灣輸入新冠肺炎確診病例，反映台灣疫情防控存在漏洞。

陳時中說，大陸驗出陽性者檢驗結果都時陰時陽，甚至連續五、六次採檢只有一次陽性結果，且在台接觸者檢驗均為陰性，認為在台感染可能性低。「台們虛心受教，但說防疫破功就言過其實。」

至於前天新增的台幹境外移入案例，是時隔八個月後再有大陸入境的確診病患。友達說，該員目前健康狀況良好，他在大陸十一長假期間僅在昆山市小區活動，多數時間也配合公司輪調值班，未到青島。昆山廠也配合當地疫調，全廠員工接受核酸檢測，血清檢驗無異常，廠內維持正常運作。

另外，陳時中說，雙鋼印口罩全面徵用提前在今天恢復定額徵用，餘產應自由市場滿足民眾需求。