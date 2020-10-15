我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

自台灣入境日本 驗出3例陽性 陳時中：日方檢查有誤差

台灣新聞組╱台北15日電
日本和中國大陸14日都傳出有台灣輸出病例，但衛福部長陳時中質疑日方機場抗原檢查有誤差。(記者潘俊宏／攝影)
日本和中國大陸14日都傳出有台灣輸出病例，但衛福部長陳時中質疑日方機場抗原檢查有誤差。(記者潘俊宏／攝影)

台灣再傳輸出病例，日本檢出三例自台入境陽性個案，中國大陸也指8月中以來已有四例台灣輸入病例，質疑台防疫破功。中央疫情指揮中心指揮官陳時中駁斥，日方機場抗原檢查有誤差，大陸則「言過其實」，在台感染可能性低，偽陽性居多，但台方須戒慎恐懼。

至於前天從江蘇返台的境外移入案例，友達光電證實是昆山廠員工，但強調並未傳言有到十一長假爆發多人感染的青島地區。

昨傳出三名日本籍人士自台返日確診。其中一人長住台灣，但經常往返台日兩地，其餘兩人於7月中及8月中為探親及工作入台，入境日本時檢出抗原陽性，台灣於接獲通報後，展開疫調。

截至10月14日，台境外檢驗陽性共46例，日本就驗出10例，但PCR檢測皆陰性，指揮中心發言人莊人祥認為，日方抗原檢查有誤差，偽陽性機率高。

台大兒童醫院院長黃立民分析，在台接觸者抗原和抗體檢驗都陰性，日方抗原檢查偽陽性確實有可能。林口長庚醫院副院長邱政洵則說，「台們不可掉以輕心」，尤其近日仍有入境21天自費篩檢報告為陽性者，雖進入社區傳播力低，但最怕漏放超級傳播者，不可鬆懈。

此外，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨也說，自8月中下旬以來，大陸出現四例從台灣輸入新冠肺炎確診病例，反映台灣疫情防控存在漏洞。

陳時中說，大陸驗出陽性者檢驗結果都時陰時陽，甚至連續五、六次採檢只有一次陽性結果，且在台接觸者檢驗均為陰性，認為在台感染可能性低。「台們虛心受教，但說防疫破功就言過其實。」

至於前天新增的台幹境外移入案例，是時隔八個月後再有大陸入境的確診病患。友達說，該員目前健康狀況良好，他在大陸十一長假期間僅在昆山市小區活動，多數時間也配合公司輪調值班，未到青島。昆山廠也配合當地疫調，全廠員工接受核酸檢測，血清檢驗無異常，廠內維持正常運作。

另外，陳時中說，雙鋼印口罩全面徵用提前在今天恢復定額徵用，餘產應自由市場滿足民眾需求。

台灣 日本 陳時中

上一則

台南鐵道強拆 被突襲的拆遷戶：低估蔡政府恥度

下一則

新聞眼／綠委諸公 為豬喉舌？

延伸閱讀

健保漲定了？陳時中3度強調：沒投資就沒健康

健保漲定了？陳時中3度強調：沒投資就沒健康
食安會報停擺 陳時中推給防疫 藍營抓包：去年難道有疫情？

食安會報停擺 陳時中推給防疫 藍營抓包：去年難道有疫情？
北市長前哨戰？萊豬議題 蔣萬安強攻 陳時中跳針

北市長前哨戰？萊豬議題 蔣萬安強攻 陳時中跳針
新聞評論／台灣人靠氣質打敗病毒？陳時中太不科學

新聞評論／台灣人靠氣質打敗病毒？陳時中太不科學

熱門新聞

台灣的中央流行疫情指揮中心布新增兩例境外移入新冠肺炎病例，均為本國籍20多歲女性，一位自法國留學返國，另一名為空服員。本報資料照片

空服員全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出原因

2020-10-12 08:26
兩對外籍情侶9日凌晨在屏東墾丁南灣沙灘「野戰」，目擊民眾將「活春宮 」圖文PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱烈討論。(取材自臉書爆廢公社)

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

2020-10-09 02:09
立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
行政院長蘇貞昌今視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館。記者吳亮賢／攝影

歐陽娜娜唱「我的祖國」不罰？蘇貞昌：她為工作不得已

2020-10-12 10:53
蔡英文總統（前右起）、立法院長游錫堃與夫人楊寶玉、前總統馬英九在國慶典禮互相交談。（記者林澔一／攝影）

蔡英文才籲朝野團結 綠「一句話」譏馬就破功

2020-10-11 02:28
男子追求女子，為了見面竟設法取得女生的裸照，傳訊息恐嚇不見面就傳裸照給其他親友（示意圖）。圖／本報資料照片

追女生想見面不成 他竟恐嚇散布對方裸照

2020-10-11 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺