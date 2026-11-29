民黨立法院黨團提出「廢除非核家園」公投案，同意票獲得743萬票，成功跨過四分之一法定門檻。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 「廢除非核家園」公投以743萬同意票通過，政院表態尊重並強調核安、核廢與共識原則，藍營則呼籲儘速重啟核能。

八年內第四次核能公投 結果出爐。國民黨 立法院黨團提出「廢除非核家園」公投案，同意票獲得743萬票，成功跨過四分之一法定門檻。國民黨感謝民眾踴躍投票，終結近40年之久的能源問題內耗，凝聚新的全民共識。行政院發言人李慧芝昨日轉述，行政院長卓榮泰 對公投結果表示尊重，政府將在核安無虞、核廢有解及社會共識等三個原則下，由專業部門進行相關作業。

九合一大選與全國性公投第22案「廢除非核家園」合併舉行，公投主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」中選會昨公布開票結果，同意票743萬票、不同意票455萬票，同意票跨越500萬959張通過門檻。

行政院發言人李慧芝表示，政院尊重投票結果，政府將持續推動二次能源轉型，加速風能、太陽能、地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源的發展，並推動數位與綠色的產業雙軸轉型，以形塑淨零永續的綠生活。

國民黨主席鄭麗文表示，感謝大家踴躍投票，為台灣終結內耗、爭吵近40年之久的能源問題。台灣必須在最短時間內重啟核能，大家對國家未來發展和全世界對台灣，才能有信心和期待。

核能流言終結者創辦人黃士修表示，核電公投以絕對多數民意正式通過，立法院應督促相關行政機關，落實核能推動政策與完備相關法制，「接下來，就是以核養綠的時代了。」

藍、綠版圖大翻轉 資料來源／中選會 政黨縣市長席次與得票變化 資料來源／中選會