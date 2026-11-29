廢非核家園公投壓倒性通過 政院尊重 藍促重啟核能
「廢除非核家園」公投以743萬同意票通過，政院表態尊重並強調核安、核廢與共識原則，藍營則呼籲儘速重啟核能。
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「廢除非核家園」公投以743萬同意票通過，政院表態尊重並強調核安、核廢與共識原則，藍營則呼籲儘速重啟核能。
八年內第四次核能公投結果出爐。國民黨立法院黨團提出「廢除非核家園」公投案，同意票獲得743萬票，成功跨過四分之一法定門檻。國民黨感謝民眾踴躍投票，終結近40年之久的能源問題內耗，凝聚新的全民共識。行政院發言人李慧芝昨日轉述，行政院長卓榮泰對公投結果表示尊重，政府將在核安無虞、核廢有解及社會共識等三個原則下，由專業部門進行相關作業。
圖表／藍11綠10無黨籍1 台22縣縣市長完整名單、席次消長、三黨得票率變化
九合一大選與全國性公投第22案「廢除非核家園」合併舉行，公投主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」中選會昨公布開票結果，同意票743萬票、不同意票455萬票，同意票跨越500萬959張通過門檻。
行政院發言人李慧芝表示，政院尊重投票結果，政府將持續推動二次能源轉型，加速風能、太陽能、地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源的發展，並推動數位與綠色的產業雙軸轉型，以形塑淨零永續的綠生活。
國民黨主席鄭麗文表示，感謝大家踴躍投票，為台灣終結內耗、爭吵近40年之久的能源問題。台灣必須在最短時間內重啟核能，大家對國家未來發展和全世界對台灣，才能有信心和期待。
核能流言終結者創辦人黃士修表示，核電公投以絕對多數民意正式通過，立法院應督促相關行政機關，落實核能推動政策與完備相關法制，「接下來，就是以核養綠的時代了。」
中選會公布，同意票有743萬票、不同意票455萬票，同意票超過法定門檻500萬959張，因此公投成功通過，結果呈現明顯壓倒性支持。 行政院發言人表示，政院尊重投票結果，後續將在核安無虞、核廢有解及社會共識3個原則下，由專業部門進行相關作業，並持續推動能源轉型。 國民黨主席鄭麗文與黃士修都主張台灣應儘快重啟核能，認為這次公投已形成新的全民共識，接下來立法院應督促行政機關完備法制並推動核能政策。
精華 FAQ
中選會公布，同意票有743萬票、不同意票455萬票，同意票超過法定門檻500萬959張，因此公投成功通過，結果呈現明顯壓倒性支持。
行政院發言人表示，政院尊重投票結果，後續將在核安無虞、核廢有解及社會共識3個原則下，由專業部門進行相關作業，並持續推動能源轉型。
國民黨主席鄭麗文與黃士修都主張台灣應儘快重啟核能，認為這次公投已形成新的全民共識，接下來立法院應督促行政機關完備法制並推動核能政策。
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