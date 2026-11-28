股市修正影響投資意願，專家憂心資金由盈轉虧，恐連帶衝擊房市買氣；示意圖。(記者朱曼寧／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 11月消費者信心指數微降，逾8成民眾看淡未來半年股市，學者並警告股市劇烈修正可能拖累房市資金回流，使房市與大額消費持續低迷。

台股 劇烈震盪，衝擊民眾投資信心。中央大學昨日公布11月消費者信心指數 （CCI）為65.91點，較上月下降0.36點，逾八成民眾認為未來半年並非投資股票的好時機。中央大學台經中心執行長吳大任指出，股市大幅修正不僅衝擊投資信心，也可能使先前流入股市的購屋資金難以回流房市，恐使股、房市陷入雙雙低迷的局面。

11月CCI6項分項指標呈現四升、一平、一降，其中物價水準、就業機會、家庭經濟狀況及國內經濟景氣指標均小幅回升，購買耐久性財貨時機指標持平，唯獨「未來半年投資股票時機」指標由上月35.86點降至32.86點，已連續102個月落在悲觀區間；認為未來半年並非投資股票好時機的民眾，也由77.7%升至80.1%。

值得注意的是，另行調查的購買房地產 時機指標，本月維持90.64點與上月持平，購屋信心未見起色。吳大任分析，過去股市下跌，部分資金可能轉向房地產市場，但若股市修正幅度過大，使投資人由盈轉虧，甚至侵蝕本金，反而不利資金回流房市。

大額消費信心也持續低迷。11月「購買耐久性財貨時機」指標為82.97點，吳大任表示，過去該指標經常維持在100點以上，降至90多點已屬低迷，目前僅剩80多點，從長期走勢來看相當少見。