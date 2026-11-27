台灣主計總處上修今年經濟成長率至13.28％。不過，美國期中選舉後，AI資料中心建置與監管變數升高，為出口及投資埋下不確定性。圖為光華商場選購3C產品的民眾。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 主計總處大幅上修台灣今年經濟成長率至13.28%，並預估明年仍有6.51%成長，人均GDP將突破5萬美元，受AI投資與出口擴張帶動。

台灣主計總處27日大幅上修今年經濟成長率至13.28%，較8月預測增加2.23個百分點，創1979年以來、48年新高；明年即使面臨高基期，經濟成長率仍上修至6.51%。此外，台灣人均國內生產毛額（GDP）今年首度突破4萬美元，明年預估將進一步攀升至5萬779美元，短短兩年連闖兩個萬美元關卡。

這次預測是在1美元兌新台幣32.91元的匯率 假設下，預估台灣人均GDP今年達4萬6767美元，明年進一步升至5萬779美元。與國際相比，台灣明年人均GDP全球排名預估第29名，將超越日本 、南韓 與歐元區，但仍略遜於新加坡；依不同機構預測資料，也有機會超越義大利。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰分析，這波經濟高速成長的根本動能來自國內投資。自第一波美中貿易戰以來，半導體及資通訊產業加速投資、擴充產能，恰逢全球AI浪潮興起，既有產能與強勁市場需求相互配合，帶動近年經濟成長。目前AI相關產品仍供不應求，企業為滿足市場需求，仍須持續擴充產能，支撐國內投資動能。

隨經濟規模擴張，國民儲蓄與國內投資差額也持續拉大。去年超額儲蓄約5.76兆元，主計總處預估今年將大幅攀升至9.37兆元，占GDP比率26.95%；明年更將首度突破10兆元，達11.68兆元，占GDP比率升至30.23%。

不過，未來經濟仍有不確定因素。主計總處列出五大變數，包括AI基礎建設落實時程、美國出口管制及融資成本、AI應用進展與硬體規格升級步調、地緣政治對能源及原物料價格的影響、美國301調查等關稅措施後續變化，以及明年度中央政府總預算審議進程。

蔡鈺泰表示，市場普遍認為明年許多規劃中的資料中心將陸續動工，短期影響相對有限，但後續監管實施時點、審查速度及業者是否調整投資規模，仍難以掌握。整體而言，AI發展方向不變，相關設備目前仍供不應求。

明年經濟成長率上修0.47個百分點至6.51%，主計總處估計，政府普發現金1萬元可貢獻0.35個百分點，加上就業穩健、出口規模擴大及投資優於預期，預測明年商品出口達1兆1135億美元，年增18.63%。

物價方面，主計總處預估今年消費者物價指數（CPI）上漲2.07%，明年降至1.96%。蔡鈺泰表示，明年國際農工原料價格可望逐步回穩，預估石油輸出國組織（OPEC）油價將較今年下跌約1成，有助減輕商品類物價上漲壓力；但近年經濟成長強勁、企業調薪幅度較大，外食、房租等服務類價格漲勢預料延續，因此上修明年CPI預測0.06個百分點。