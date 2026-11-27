民進黨新北市長候選人蘇巧慧始終迴避說明其妹蘇巧純涉及的「曠世智能」案，僅以蘇巧純「並非公司負責人」搪塞；圖為蘇巧慧（左）26日車掃橫跨七個行政區。（記者林伯東／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以曠世智能受公股投資案為例，質疑蘇貞昌家族享有特權、政府投資失準與法規適用不一，並將其視為選戰中的爭議焦點。

蘇巧慧之妹蘇巧純的「曠世智能」公司，在其父蘇貞昌行政院任內獲得國發會及台企銀4500萬（台幣，下同）投資，其後卻連續虧損，近日成為新北市長選戰的攻防焦點。藍營候選人李四川 痛批，所有政府預算都是人民血汗錢，豈可「贏的都是蘇家的，輸的都是國家的」。一句話，踢爆蘇家的「特權」身分，也喚起民眾的相對剝奪感。

曠世奇案的重點有幾：第一，時機可議：「曠世智能」2022年起取得政府和泛公股投資，正是蘇貞昌擔任行政院長時；其中國發會核准的投資金額1999萬9000元，恰好在2000萬門檻下限，似有刻意規避專業審查之嫌。第二，盈虧錯判：政府資金進場前，該公司民間「天使投資人」嘉實資訊帳上紀錄顯示，曠世智能每股殘值僅1.54元，公股卻以高達8.5倍的每股13元認購。且政府資金進場後，次年曠世智能便連續虧損，政府當了冤大頭。第三，掩蓋真相：曠世智能的民股嘉實在政府進場後兩三年，即陸續出脫股票退場；目前該公司估值每股3.8元，形同國庫蒸發3000萬元。如此嚴重的誤判，國發會和財政部卻以此案不適用《公務員利益衝突迴避法》，幫蘇家開脫。

過去半年，蘇巧慧始終迴避說明，僅以蘇巧純「並非公司負責人」搪塞。事實上，蘇巧純擔任曠世智能「董事兼營運長」，根據《公司法》規定，董事就是負責人，蘇巧慧愈是迴避，愈顯得其中真相難以示人。此次新北市長選戰，被形容為「特權政二代」與「清廉事務官」的對決，至此也就越發鮮明。

但此案帶給一般民眾的相對剝奪感，還不只如此。除了蘇貞昌家族享有的特權，其中涉及政府官員的以私害公、曲解法令、漠視公平正義等問題，在在令人反感。尤其正值選舉期間，綠營對蔣萬安無法選擇的出身惡意攻擊，卻對蘇家赤裸裸的利益糾葛爭相掩蓋，這在顯示什麼民主價值？國發會說，政府「投資」不受《利衝法》規範，這又是多狡猾的詭辯！

不妨回顧一下幾起深受矚目的公務員利益衝突爭議案件。基隆海科館前館長陳素芬因聘用「大姑」擔任臨時人員，加上核定其年終考核均未迴避，不僅遭記過、調職，還被監院彈劾。今年3月，陳素芬被以圖利罪及刑法公務員登載不實文書罪起訴。再看，馬英九任台北市長時，其大姊馬以南任職之中化製藥公司標到仁愛院區6000多萬元的藥品採購案，民進黨即指控馬以南是中化「門神」。當時法務部即以馬英九、馬以南具二親等關係，認定違反利衝法第9條，中化製藥不得和北市府及相關機關有買賣、承攬等關係，裁罰中化2000萬。同一部法令，為何遇到蘇貞昌家族就大轉彎？

而早在2020年，蘇貞昌時任閣揆，蘇巧純擔任負責人的「二三設計」就被踢爆取得多起政府標案，引發社會議論，蘇巧純因而宣示，蘇貞昌任閣揆期間，二三設計不再投任何層級政府標案。誰料，2022年蘇巧純又遭爆，取得鄭文燦主政的桃園圖書總館工程的轉包。幾乎在同一期間，蘇巧純持續「間接」拿政府標案，還獲得政府大筆金額投資。天底下好處為何全落在蘇家身上？

人們若不健忘，去年1名北市清潔隊員只因將殘值32元的回收電鍋轉送拾荒老婦，卻被依「貪汙侵占罪」起訴。最後因法官4度減刑，才改判3個月，緩刑2年，褫奪公權1年。這幕，看在升斗小民眼中，不就是活脫脫今世「竊國者侯、竊鉤者誅」的寫真嗎？

基層公務員因心懷悲憫慘遭定罪，高官門第私相授受卻滿庭歡愉，這就是綠色統治即景。