外資25日大舉賣股匯出，不僅台股大跌1926點，新台幣兌美元匯率也貶破33元，收在33.126元，創下近20個月新低。（記者黃仲明／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 外資連日撤出台股並大量匯出美元，帶動新台幣重貶失守33元，央行調節明顯轉弱，市場關注後續是否再測33.2元甚至更低。

黃仁勳 重返輝達 只有一天慶祝行情，由於市場對AI產業疑慮，加上川普政府傳將公布新一輪關稅，台股昨大跌1926點，其中外資大舉賣超台幣1236億元，創史上第7大紀錄；而外資大舉賣股匯出，摜壓新台幣兌美元匯率重貶1.87角，以33.126元作收，創下近20個月新低，33元關卡宣告失守，成交量63.62億美元創史上第3大量。

央行 統計，昨主要亞洲貨幣中，新台幣單日貶幅最大來到0.56%，淪「最弱亞幣」；日圓升值0.08%，新加坡幣維持平盤，人民幣貶值0.13%，韓元貶值0.04%。

台股周二受惠輝達執行長黃仁勳重返掌舵激勵，單日狂飆逾3300點，改寫史上最大漲點紀錄並重返4萬點大關。然而，黃仁勳回鍋帶動AI股反彈僅是「一日行情」，台股昨盤中一度暴跌3440點，躋身盤中第2大跌點，隨後在政府基金護盤下逐步收斂，終場以3萬8195點作收，年線只收復一天即再度失守。

台股昨重挫的「凶手」之一是外資賣超1236億元、連八賣，累計賣超4216億元；匯銀初估外資匯出約48億美元，加劇新台幣匯率貶勢。

匯銀主管表示，新台幣昨天上午多次貶破33元，中午一度拉回暫收32.997元，但外資買美元「又快又多」，午後外資美元買盤再度湧現，出口商拋匯意願也轉趨觀望，匯市缺乏美元賣盤支撐，促使新台幣一路貶破波段低點33.04元，盤中甚至逼近33.2元，反映外資匯出壓力相當沉重。

匯銀人士指出，相較過去央行多次在尾盤將匯價拉回32元價位，央行昨天調節力道明顯轉弱，加上外資匯出力道猛烈，終場央行棄守33元整數關卡，也讓市場關注後續調節動向。預期新台幣今天可能直接測試33.2元，若外資持續大舉匯出，下一個重要關卡將看33.5元。

匯銀主管表示，外資匯出超預期，中央銀行棄守33元防線，以退為進，讓新台幣一次貶到位。台股10月7日盤中創歷史新高4萬9966點，指數自此一路往下修正，外資賣壓持續擴大，今年以來，外資賣超台股近台幣3.3兆元。

投資圈人士指出，外資從9月起持續賣出台股，且期貨現貨兩邊都獲利，從事後諸葛來看，很難不讓人懷疑外資掌握了「額外的資訊」，且是台灣境內的法人所無法獲知，連投顧也看錯，「這波人造熊市，掌握內部資訊者才有優勢」。

央行外匯局長蔡烱民20日才表示，近兩周外資賣超台股金額縮小，買美元匯出的力道也減弱。然而，匯銀主管指出，昨天早盤就感覺不對勁，央行「似乎沒在守整數關卡」，匯價屢次貶破33元。

匯銀主管說，央行守住33元將近一個月，但可能發現外資匯出壓力比預期更大，與其持續死守特定價位，讓外資不斷用較好的價格買美元，不如以退為進，讓匯率一次調整到位。如果外資持續匯出需求持續強勁，央行卻每天在33元附近賣出美元阻貶，反讓外資預期可持續在相對穩定的價位買匯，等於央行不斷消耗美元供給，卻讓外資吃豆腐，用相對好的價格撤退。

根據統計，央行10月為了阻貶，外匯存底已減少超過40億美元，顯示持續干預並非沒有代價。

此外，台股昨大跌近2000點收盤，外資賣超上千億元，顯示外資撤退壓力並未減輕，匯銀估外資匯出約48億美元。交易員分析，既然外資匯出力道未減，央行也不浪費子彈，因此午盤過後放生匯價，新台幣一路貶值，之後包括滙豐、渣打及花旗等外商銀行均出現美元買盤，出口商轉趨觀望，最低貶值超過兩角，來到33.19元，尾盤也未見過去「熟悉的（央行）美元賣單」。

外資賣超，台股25日大跌一片綠油油，小股民哀聲連連，台幣也貶破33元。（記者林澔一／攝影）