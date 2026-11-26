桃園機場第三航廈未來將設置手提行李智慧安檢儀，旅客安檢時，不用再特地將筆記型電腦、平板等電子設備從包包裡取出。圖為現行桃機X光機儀檢情形。（記者黃仲明／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 桃機第三航廈將於明年底啟用主體，初期僅支援2000萬人次，完整4500萬量能仍待衛星廊廳與第三跑道完成，並將導入智慧安檢提升通關效率。

全球旅遊熱潮不減，桃園機場運量屢創新高，預估今年旅運量將突破5000萬人次，遠超出桃園機場第一、二航廈容量，然而儘管第三航廈將於明年12月25日啟用，不過桃園機場公司總經理范孝倫表示，明年底將啟用的主體21個登機門，僅能先支援2000萬人次，待後續衛星廊廳及第三跑道完工後，才能發揮完整的服務量能。

桃園機場第一、第二航廈，年客容量約3700萬旅次，早在疫情 前、2019年，桃機全年運量就已超出容量負荷，疫後桃機出入境人次更是屢創新高，預估今年將突破5000萬人次。根據桃園機場公司規畫，第三航廈每年旅客服務量能為4500萬人次，外界冀望第三航廈啟用後，將可舒緩一航、二航廈的人流。

不過范孝倫說，第三航廈設計容量除航廈主體21個登機門，可支援每年2000萬人次外，還包含北側衛星廊廳及第三跑道服務量能，目前規畫第三航廈完工後，接續興建衛星廊廳，新增靠橋停機位、增加更多登機門後，就能讓更多飛機停靠，屆時就能完全發揮第三航廈4500萬人次的服務容量。

但原訂2030年啟用的第三跑道，受到桃園航空城土地取得、拆遷戶搬遷及工程招標等因素影響，預計2032年11月完工，完成營運測試後，延至2033年12月底正式啟用。外界質疑，第三航廈即將於明年底啟用，第三跑道卻還要再等5年，等於這段期間的空窗期，現有的兩條跑道須負擔三個航廈的旅運量及飛機架次容留量，恐出現嚴重壅塞情況。對此，范孝倫強調，三航啟用後，預估旅運量將增加，但不會出現跳躍式增長，從今年逾5000萬人次，一下暴漲至8000萬人次。

旅客出國進行隨身行李安檢時，除要將水瓶丟掉，電子設備也要額外拿出來檢查，再放回隨身行李，不僅常常手忙腳亂，也大幅延長安檢時間。為更方便旅客，明年底將啟用的桃園機場第三航廈將設置手提行李智慧安檢儀，未來行李安檢不用特地拿出電子產品及隨身瓶罐，加快安檢速度。

國人出國熱潮持續升溫，尖峰時段光是出境排隊就要等上20至40分鐘不等。除了排隊費時，現行規定，行李安檢除了不能攜帶逾100毫升的液體，電子設備如筆電、行動電源、手持隨身小風扇等也要拿出來額外做檢查。

為加快安檢效率，機場公司總經理范孝倫表示，第三航廈將設置最新的手提行李安檢儀。這套設備能產出3D立體影像，安檢人員可以直接旋轉各個角度檢查行李，解決過去傳統2DX光機物品重疊被擋住的問題。換句話說，旅客在過安檢時，筆電、平板等大型電子產品，以及一般隨身瓶罐基本上不用再特別拿出來。