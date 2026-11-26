民進黨「非核家園」政策失控，導致行政官僚無所不用其極地逼迫政府機構和民間設施裝置光電板；圖為高雄市阿公店水庫光電板。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評非核家園導致光電板濫設、水庫與古蹟受衝擊，也指綠能政策弊案多、成效差，主張以公投廢除非核家園、重啟核能。

從北市府三拒經濟部在翡翠水庫設光電板開始，全台掀起了一場「反濫設」光電板的怒潮，台南的烏山頭水庫、高雄的阿公店水庫均未倖免。不僅如此，故宮 詢設光電板的事件，更引發光電板入侵古蹟破壞文化遺產觀瞻的質疑。光電板之所以長驅直入水庫、埤塘、文化古蹟，主要原因正是民進黨 「非核家園」政策的錯誤及失控所致，導致行政官僚無所不用其極地逼迫政府機構和民間設施裝置光電板。民眾的憤怒，務必在這次合併選舉舉辦的公投 中，就「廢除非核家園、重啟核電」作出抉擇。

許多人可能忽略，這次大選還合併舉行「廢除非核家園」的公投。這項公投，正是民眾對近年讓人不安的能源轉型政策作出批判的機會，要讓執政黨知道這項錯誤且不合國際潮流的政策，已到了必須徹底改弦更張的時候了。在野的藍白兩黨原先共推出六個公投提案，經過協商及審查，這是最後唯一成案的公投。選民必須藉此機會用選票大聲喊出心底的不滿，才能促使執政的民進黨下定決心作出改變。

從蔡英文時代推動非核家園能源轉型政策，迄今10年，人們已明顯看到幾個嚴重的錯誤：第一，非核家園不是「進步」思維，而是違背「環保」及「永續」的落後思想，它供奉的，是民進黨40年前從政治意識形態對抗出發的「神主牌」。事實上，採用核能才是真正「零碳排」，民進黨卻草率地將台灣原本運作良好的核電廠都停止運轉；但改採天然氣發電的結果，同樣大量製造碳排汙染，價格更高昂且不易儲存。

第二，綠能是個「知易行難」的目標，民進黨在政策宣傳時滿口理想國式美景，落到實際推動，卻是「眼高手低」並「藏汙納垢」。10年來，除了為裝設光電板而破壞許多山林埤塘，風電及光電的招標更不斷爆發貪瀆行賄醜聞，乃至於綠營某一派系獨享肥肉，吃相難看。更糟的是，投入龐大人力物力資源，「綠能占2成」的目標卻像永遠無法實現的諾言，迄今已延後4年，仍不知何時才能達成。這不只是民進黨的政策錯誤，更顯示它的執行力遠遠是「手跟不上嘴」。

第三，若不重啟核能，台灣因應AI及半導體等科技產業未來發展所需的龐大電力，將不知從何而來？核能的重要性，不只在它的零碳排，更在於它不受天候影響的穩定性，可以當成基載電力。對比之下，光電僅在白天運作，風電僅在秋冬發威，都嚴重受制於天候，這對全天候運轉的科技產業極為不利。事實上，所謂重啟核能不僅是要重啟核三或核四，而是必須採用新型的小型模組化反應爐（SMR）及第四代核能技術，才足以應付明日台灣的電力所需。否則，若死抱著40年前的反核意識形態，台灣未來的民生和產業用電都將岌岌可危。

可笑的是，近日的選戰，綠營候選人紛紛閃躲光電板議題，過去引以為傲的綠能政績，如今卻避之唯恐不及，這是多麼諷刺的場景！能源轉型10年，風光兩電卻從「非核家園」的重要支柱，淪為鬼見愁般的環境殺手與弊案淵藪。民進黨政府不敢直視，但人民就看不到了嗎？

這已經是八年來第四次核能相關公投，原因是，只要民進黨政府一直虛與委蛇，台灣的能源政策就不可能出現真正的改變。直到有一天，突然發生大斷電，或產業大缺電，乃至環境大汙染，那一切恐怕就太遲了。也因此，民眾必須一再宣示意志，棒喝民進黨，幫助賴清德重新看清情勢。

周六投票，別忘了要投一張廢除「非核家園」公投票！