台國道1號南下彰化路段清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞 。（圖／消防局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 國道1號南下彰化路段清晨發生4車追撞事故，造成19人輕重傷、3人OHCA，其中2人不治，消防與客運業者已投入救援與後續協助。

台國道1號南下彰化路段發生小客車、大貨車、聯結車與遊覽車4車追撞重大車禍，造成19人輕重傷，彰化縣消防局啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，分送7家醫院救治，其中和欣客運遊覽車有3人OHCA，經搶救後，都宣告不治，包括司機，以及本國籍劉姓、外籍移工乘客。

據了解，此一重大車禍分為兩次追撞，第一次是清晨4時39分聯結車與自小客車追撞，緊接著到清晨4時42分發生包括聯結車、遊覽車、物流車的第二次追撞，傷亡嚴重，現場啤酒罐掉落滿地，尤其屬於和欣客運遊覽車從台北出發到高雄，載有16人，因車體扭曲，有多人受困。

彰化縣消防局據後，立即啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，出動消防車13輛、救護車13輛、消防人員48人前往搶救，其中，遊覽車下面撞擊，車體嚴重扭曲，尤其車頭首當其衝，有多人受困，消防人員動用破壞器材救出。

消防局指出，此一車禍造成19人輕重傷送醫，包括貨車司機、小客車、聯結車司機及遊覽車16人，分送全縣7家醫院救治，其中包括遊覽車司機及2名遊覽車乘客共3人到院前無呼吸心跳（OHCA），分別送秀傳醫院及彰基急救，但都因傷重，宣告不治，另有3人重傷。

秀傳醫院表示，共收治4名傷患，其中OHCA的75歲遊覽車劉姓乘客，因傷勢嚴重，在上午7時13分宣告死亡，另有一名男子插管在加護病房治療。

彰化基督教醫院收治的另兩名OHCA傷患，包括和欣司機因頭部撕裂傷，左腳及左肩變形，到上午8時宣告不治，另有一名是25歲的印尼籍移工吉韓（譯音），因頭部撕裂傷，上午7時不治。

由於此件車禍，造成國道1號彰化路段南下全線封閉，目前仍在清理中，國道警方呼籲駕駛人改道，並積極調查事故原因。

和欣客運證實死傷者是司機和乘客

和欣客運總經理李景鴻說，受傷乘客分別被送到8家醫院，目前公司已經派人到8家醫院關心、慰問受傷乘客。針對已死亡的司機及乘客，公司也會協助處理後續，並給予慰問金。

台國道1號南下彰化路段清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞 。（圖／消防局提供）

台國道1號南下彰化路段清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞 。（圖／消防局提供）

台國道1號南下彰化路段清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞 。（圖／消防局提供）

台國道1號南下彰化路段清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞 。（圖／消防局提供）