Nvidia輝達執行長黃仁勳回歸，台股24日改寫史上最大盤中及收盤漲點紀錄，小股民喜上眉梢。（記者林澔一／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳回歸一度激勵台股創下歷史漲點紀錄，但今早隨即因AI疑慮、升息與關稅壓力回跌，法人賣超與市場惜售現象並存。

Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳 重新掌舵，全球金融市場迎來戲劇性逆轉，台股 昨開盤跳空飆漲，終場以4萬0122點收盤，強漲3310點，大盤指數重回4萬點之上，盤中及收盤最大漲點紀錄雙創新高，成交值卻因投資人惜售，萎縮至4325億元台幣的今年最低量。但黃仁勳回歸輝達的慶祝行情僅維持一天，市場再度面對AI投資疑慮、關稅 與美國升息壓力，台股25日早盤一度重挫逾2000點，最低下探38061點，隨後跌幅收斂。上午9時12分，加權指數回升至38,578點，仍下跌1544點、跌幅近4%。

台股昨大漲，三大法人卻逆勢賣超1230億元台幣，較前一交易日擴大逾一倍，其中外資連七賣、自營商也賣超810台幣億元。券商主管表示，除匯率與避險交易因素，主要與法人調整資金布局，出現「賣得到、買不到」的特殊現象有關。

大型金控分析師說，昨上市櫃621檔股票漲停，成交值僅4000多億元台幣，反映市場惜售，不少資金就算想轉進或有意重新布局AI相關類股，也可能因股票鎖住漲停難以買進，才會暫時形成整體賣超情況。

第一金投顧董事長黃詣庭說，黃仁勳回歸讓壓抑市場的重大變數解除，科技股有望迎來評價修復行情。跟著國安基金操作是相對可思考面向，國安基金從2015至2025年的4次護盤，都買進台積電、鴻海、台達電、廣達、台塑和富邦金。

Clocktower Research首席總體策略師沃勒斯說，股市能否續強的變數，是美國聯準會接下來是否會強硬升息、美元續強，進而抽走市場不可或缺的流動性。此外，投資人仍質疑巨額AI支出能否持續、相關投資如何融資，及最終能否產生足夠回報。