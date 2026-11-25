財團法人器捐及病主中心前董事長李明哲強調，器官捐贈或分配過程都是「公平公正」，須有人維護把關，他提出通報，善盡把關責任，雖受傷了，但守住該有的公平正義原則。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 器捐中心前董事長李明哲指控違規案須先口頭報告才通報，疑有蓋牌；衛福部與相關人士則否認此說，強調案件均依法調查裁處，並重申器捐制度應維持公開透明。

財團法人器捐及病主中心前董事長李明哲 爆料，器捐中心疑似須先向衛福部口頭報告，經主管機關確認後才能正式通報，疑有「蓋牌」之嫌。他表示，器官捐贈或分配的過程必須公平公正，有人出面把關，自己善盡把關責任，雖受傷了，但守住了該有的公平正義原則。

衛福部則回應，並無違規案件須事前口頭報告、經認可後才能通報等規定或機制，相關案件均依法處理。器官捐贈移植涉及病人權益、器官分配公平及社會信任，針對花蓮慈濟 醫院器官分配案件，已於釐清事實後移請地方衛生主管機關依法查處，並完成裁罰。

李明哲表示，過去只要發生違規案件，依規定需主動通報給主管機關，也就是衛福部，但他接任後，卻被提醒，這類違規事件，首要的步驟不是直接通報，而是先「口頭」向衛福部報告，衛福部確認後才能通報。

李明哲坦承，「自己向來不做口頭報告，都直接通報」，只要事件明顯違規，不該考慮捐贈醫院與受贈醫院之間的情感或其他因素，站在他的立場上不需考慮這些，該做的事就要做，但此舉惹禍上身，疑似成為他被迫請辭的原因之一。

李明哲強調，器捐制度如欲走得長久，關鍵在於公開透明、公平正義，不能因人為因素或機構間認知差異，影響民眾對制度的信任。若缺乏透明度，容易讓外界聯想到器官販賣、活摘器官等爭議，這對長期投入器捐工作的醫療人員及捐贈者家屬都不公平。因此，即使在維護制度的過程中，未必能獲得所有人諒解，他仍有所堅持。

對此，曾任器捐中心執行長、現任北醫器官勸募暨移植中心主任江仰仁卻有不同看法，他表示，過去遇到違規案件均先調查、撰寫完整報告，再呈交衛福部處理，並無所謂蓋牌或吃案。再者，器捐中心本來就沒有處分權，遇到案件時，先調查清楚，然後報告給上級。

江仰仁說，衛福部收到調查報告後，若認定有懲處必要，再交由管轄的地方衛生局依法處理。若主管機關決定不予懲處，也屬行政權責範圍內的決定，不能因此認定器捐中心蓋牌。

「蓋牌」爭議意外掀起台灣器捐、器官移植幕後秘辛，承辦人員因「一時恍神」讓器捐分配跳過好幾個順位，另有醫學中心堅持讓不符合肝腎雙重器官移植的個案做了雙器官移植，術後幾天即不幸病故。

江仰仁受訪時提及這起違規案例，十多年前中部某大型醫院一名肝臟移植受贈者合併肝腎症候群，正等待換肝，當時尚未到洗腎地步，尚未列入腎臟移植等候名單，因此，不符合肝腎雙重器官移植條件。

該院移植團隊明知患者不符規範，卻執意進行肝腎移植，不料，患者術後數日宣告不治，使用珍貴難得的肝臟、腎臟等器官，卻未能成功延續生命。器捐中心將此案件呈報主管機關，後續移交地方衛生局裁罰，該院遭停權數月，期間不得執行器官移植手術。

器捐及病主中心於幾年前發生捐贈器官未依照順位安排事件，當時排序順位一、順位二的醫療院所表達不需器官，但中心平台卻跳過順位三、四、五等醫院，直接將器官安排給第六順位的醫院，在究責過程中，承辦人員解釋是「一時恍神」所致。

嚴謹公正的器捐分配機制，為何能有人為運作空間？器捐中心前董事長李伯璋指出，在分配過程中，若要「跳過」某一順位病人，移植團隊必須註記原因，以供備查，有心人如想讓順位較後方的病人提早接受移植，常以「電話聯繫未接」、「評估病情不適合」等原因為由，跳過順序較前的患者，這完全不符合醫學倫理。

李伯璋指出，一旦啟動捐贈流程，完成交叉試驗後，系統自動顯示先後順序，優先配對同醫院、同地區病人，若同區域無人等候或病人選擇放棄，則由順位較後面的醫院移植協調師聯繫病人，整體過程為網狀作業，絕大部分外科醫師尊重器捐流程，不會過度介入，「若有人做手腳，其實容易穿幫。」