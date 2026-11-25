高雄半年內三名教師離世，高市教育產業工會24日號召百人到市府廣場辦追思會。（記者徐白櫻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄半年內有3名教師離世，工會與教育團體要求市府正視校園霸凌、撤換局長並建立獨立調查機制；市府則強調零容忍，並提出支持與調查改善措施。

高雄市半年內發生3起教師離世憾事，多個工會團體昨到市府廣場舉辦悼念追思會，除對校園霸凌頻傳表達強烈不滿，要求撤換教育局 長吳立森、建立市府層級獨立調查機制及全面改革校園職場霸凌，還呼籲市府正視教師工作環境及權益保障。

市長陳其邁 說，3位老師情況不同，但若涉及職場霸凌情況，會由外部律師及專業人士組成，針對個案做獨立調查，霸凌絕對零容忍。

高雄教育界不平靜，今年5至10月發生3起國小教師離世悲劇，其中一位教師生前曾多次向工會求助遭霸凌，仍無法阻止憾事發生。許多教育工作者昨早齊聚市府，高舉「教育官僚殺人、教育局長下台」布條，要求市府全面檢討。

抗議人士持白色百合花為3位逝去教師默哀，祈求「遭遇困境的教師都能得到理解、支持及保護，每名教師都能帶著希望走進教室、帶著平安走回家」。

高雄市教育產業工會理事長何耿旭提出3項訴求，要求市府撤換教育局長吳立森、追究教育行政的監督責任；建立市府層級的獨立調查機制，公開真相釐清責任；全面改革校園職場霸凌，建立真正保護教師的制度。

市府副秘書長張家興接下陳情書。教育局說明，已從強化教師支持系統、改革校事會議成立調處機制，以及妥善處理師生輔導3大方向推動改善。教師心理諮商補助由每人每年5次提高至12次，經專業評估仍有需求者不受次數限制，同時擴增合作心理諮商機構等，讓教師面臨工作壓力及身心困擾時，能及時獲得專業協助。

此外，針對教師團體關切某校長不適任及職場霸凌案件，勞工局與教育局處理中，職場霸凌由勞工局獨立調查，9月8日受理後進行3次調查，校長與檢舉人皆已調離原校。