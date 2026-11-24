有網友預測黃仁勳將在台灣時間23日晚間10點左右宣布重返輝達，連時間都幾乎猜中。（取材自Threads）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達董事會宣布黃仁勳重返執行長職務，台灣網友前一天竟精準預測公布時間，引發大量網友朝聖討論，也讓原PO意外成為話題焦點。

Nvidia輝達 （另稱英偉達）董事會23日宣布，恢復黃仁勳 執行長職務，人事令即刻生效。沒想到有台灣網友早在前一天（22日）就在Threads精準預測，黃仁勳將在台灣時間23日晚間10點左右宣布重返輝達，連時間都幾乎猜中，該篇貼文迅速引來大批網友朝聖，驚呼根本是「未來人」。

該名網友22日在Threads發文表示，「個人猜測黃仁勳應該會在明晚10：00左右宣布回歸輝達。」他分析，只要民主黨不從中阻撓，幾乎可以確定黃仁勳會在美股開盤前不久宣布回歸，更形容美國人最喜歡玩這一招，最後還喊話「黃董事長準備回家嘍～」並強調只是個人判斷，大家可以猜猜看。

他進一步分析，除非美國總統川普與財政部長貝森特（Scott Bessent）是騙子，否則「連貝森特都要轉得這麼硬」、就連「比特犬個性都點頭了」，代表黃仁勳回家的機率高達99%，因此大膽預測將於「明晚10點左右」公布消息，沒想到隔日輝達果真在美股盤前時段宣布復職，時間點與結果高度吻合。

不少網友湧入留言區，驚呼「你這雙眼睛究竟看到多遠」、「時空旅人你好」、「留友看預言家」、「含金量還在上升」、「朝聖先知！」也有人直呼「時空警察要去抓你了」、「你是不是重生回來有系統」、「連時間都預言到了你是未來人嗎」。

不少網友也歪樓許願，留言敲碗「麻煩預測一下這一期大樂透號碼」、「哥方便約週末看流年嗎」。還有網友趁機向原PO許願，希望能獲得下一個預測答案，「哥！下支股票買什麼！」、「還是台股什麼時候五萬也行」、甚至有人問「可以幫我看看我下一任男朋友在哪裡嗎？」

眼見自己意外成為「神預言家」，原PO稍早也現身留言區，幽默表示：「別問我為什麼、川普打來跟我說的哈哈哈哈」。