COP31化石燃料意見分歧 環境部長：重啟核電 可降電力排碳
COP31未能就化石燃料轉型達成共識，但台灣環境部長彭啓明強調仍將朝脫離化石燃料前進，並主張以電氣化、再生能源及核電重啟降低排碳。
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COP31未能就化石燃料轉型達成共識，但台灣環境部長彭啓明強調仍將朝脫離化石燃料前進，並主張以電氣化、再生能源及核電重啟降低排碳。
聯合國氣候變化綱要公約第31屆締約方大會（COP31）前天閉幕，但化石燃料字眼遭刪除，調適資金也沒具體金額，談判破局，草案則保留了「35×35」的電氣化目標。環境部長彭啓明昨表示，國際間對化石燃料轉型陷入分歧，台灣不會等待，脫離化石燃料是不變的方向。
彭啓明昨表示，逐步汰除化石燃料是大家的共識，主辦國土耳其似乎把持不住中東產油國的壓力，加上俄烏衝突等，導致化石燃料產油國反撲勢力在這次又展現出來，也造成產油國勢力抬頭，不過將燃煤轉為天然氣讓碳排降低是對的方向，即使COP31在化石燃料轉型上未達共識，但脫離化石燃料仍是台灣既定的方向。
COP31大會決議草案保留2035年全球終端能源消費電力占比，須提高至35%的電氣化目標，並強調再生能源、電網改革與能源效率重要性。
彭啓明表示，台灣電力占國內能源消費比重已由2010年27.4%整體上升至今年前9月的37.1%，未來持續推動運具電動化、建築節能與設備效率提升，結合潔淨能源、電網韌性、儲能設備及電動化基礎建設，甚至未來核二、核三安檢成功並重啟，電力排碳係數就能再進一步下降。
彭啓明也表示，2015至2025年間，台灣實質GDP成長47.6%，排放量卻絕對下降8.7%，是極少數能同時兼顧高經濟成長，以及與排放絕對下降的國家。
不過彭啓明也表示，經濟部門考量AI與國安，加上台灣還在經濟成長階段，會希望預留備用的燃煤機組，因此減煤上會更加保守，但還是希望國家能提出更早的汰除煤電時間表，加速邁向淨零轉型。
COP31草案刪除化石燃料相關字眼，調適資金也未定出具體金額，顯示談判破局；但仍保留2035年全球終端能源消費電力占比提高至35%的電氣化目標。 彭啓明認為國際對化石燃料轉型已出現明顯分歧，受產油國壓力與地緣衝突影響，推動更困難；但他強調台灣不會等待，脫離化石燃料仍是既定方向。 彭啓明指出，台灣將持續推動運具電動化、建築節能與設備效率提升，並結合再生能源、電網韌性與儲能建設；若核二、核三安檢後重啟，也有助於再降排碳係數。
精華 FAQ
COP31草案刪除化石燃料相關字眼，調適資金也未定出具體金額，顯示談判破局；但仍保留2035年全球終端能源消費電力占比提高至35%的電氣化目標。
彭啓明認為國際對化石燃料轉型已出現明顯分歧，受產油國壓力與地緣衝突影響，推動更困難；但他強調台灣不會等待，脫離化石燃料仍是既定方向。
彭啓明指出，台灣將持續推動運具電動化、建築節能與設備效率提升，並結合再生能源、電網韌性與儲能建設；若核二、核三安檢後重啟，也有助於再降排碳係數。
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