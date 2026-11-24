環境部長彭啟明表示，國際間對化石燃料轉型陷入分歧，台灣不會等待，脫離化石燃料是不變的方向。(本報系資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： COP31未能就化石燃料轉型達成共識，但台灣環境部長彭啓明強調仍將朝脫離化石燃料前進，並主張以電氣化、再生能源及核電重啟降低排碳。

聯合國氣候變化綱要公約第31屆締約方大會（COP31）前天閉幕，但化石燃料字眼遭刪除，調適資金也沒具體金額，談判破局，草案則保留了「35×35」的電氣化目標。環境部長彭啓明昨表示，國際間對化石燃料轉型陷入分歧，台灣不會等待，脫離化石燃料是不變的方向。

彭啓明昨表示，逐步汰除化石燃料是大家的共識，主辦國土耳其似乎把持不住中東產油國的壓力，加上俄烏衝突等，導致化石燃料產油國反撲勢力在這次又展現出來，也造成產油國勢力抬頭，不過將燃煤轉為天然氣讓碳排降低是對的方向，即使COP31在化石燃料轉型上未達共識，但脫離化石燃料仍是台灣既定的方向。

COP31大會決議草案保留2035年全球終端能源消費電力占比，須提高至35%的電氣化目標，並強調再生能源、電網改革與能源效率重要性。

彭啓明表示，台灣電力占國內能源消費比重已由2010年27.4%整體上升至今年前9月的37.1%，未來持續推動運具電動化、建築節能與設備效率提升，結合潔淨能源、電網韌性、儲能設備及電動化基礎建設，甚至未來核二、核三安檢成功並重啟，電力排碳係數就能再進一步下降。

彭啓明也表示，2015至2025年間，台灣實質GDP成長47.6%，排放量卻絕對下降8.7%，是極少數能同時兼顧高經濟成長，以及與排放絕對下降的國家。

不過彭啓明也表示，經濟部門考量AI與國安，加上台灣還在經濟成長階段，會希望預留備用的燃煤機組，因此減煤上會更加保守，但還是希望國家能提出更早的汰除煤電時間表，加速邁向淨零轉型。