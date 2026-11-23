即將接任防空暨飛彈指揮部的莊鴻文，出身防空飛彈部隊，原本是陸軍，將晉升空軍中將。(軍聞社)

AI摘要 文章摘要整理： 台陸軍12月1日將有例行將官異動，中正預校第11期、陸官82年班因人數稀少，晉升中將比例特別高，並可能刷新近年紀錄。

台陸軍12月1日將有一波例行將官人事異動，首期官校畢業由中尉任官恢復為少尉任官中正預校第11期、陸官82年班，晉升高達7名中將。創下僅次於陸軍官校55期、75年班晉升8名中將的紀錄。

據了解，中正預校平均1期會有500至1000人，但第11期卻僅257人，當年傳因外界經濟大環境變佳，退學者眾，造成畢業人數稀少，不到陸官75年班的一半。預判尚有1至2個晉升中將的機會，人數還有升高趨勢。但單一期晉升中將人數暴升，勢必排擠往後年班晉升機會。

新近發布出任空軍防空部指揮官的莊鴻文，即為陸官62期，該期計晉升7名中將，包括陸軍花東防衛指揮部指揮官邱之峰、可望接任陸軍司令部參謀長的尹昌榮、軍備局長黃超政、國防部 作戰及計畫參謀次長侯嘉倫、陸軍第六軍團副指揮官董冀星、陸軍航空特戰指揮部中將指揮官楊承華。打破近幾期紀錄。

先前晉升中將較多的陸官55期，包括晉升上將的國防部副部長鍾樹明、退役的前陸軍司令部副司令羅德民、王紹華、前副參謀總長楊海明、前海軍（陸戰隊）副司令王瑞麟、前憲兵指揮官周廣齊、前國防大學副校長張捷。有8人晉升中將。

中正預校第11期、陸官82年班是國軍官校恢復畢業少尉任官的首屆，與前期不同，陸官82手班畢業掛階任官後，才到兵科學校實施分科教育。當年台灣1996導彈危機期間，因為逢陸軍官校專科9期大退潮，幾乎都臨危受命，擔任基層的中尉連長。也因為11月畢業後才實施分科教育，所以無緣參加隔年最後一次的國軍體能戰技競賽。這個年班的軍官至今歷經96台海危機、兩國論、921地震、88風災，國軍從精實案、精進案、精粹案的歷次轉型，軍旅生涯精彩。