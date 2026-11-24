山友22日在玉山排雲山莊前，發現有人試圖降下國旗，疑似想以「洋流」旗幟替換，遭制止才作罷。（圖／山友提供）

AI摘要 文章摘要整理： 選戰期間，玉山排雲山莊與北插天山傳出疑似政治旗幟事件，玉管處與林保署都表態將制止或拆除，並提醒山友避免把山區變成政治衝突場域。

選戰倒數，有山友前天在玉山排雲山莊前，撞見有人試圖降下國旗，疑想以「洋流」旗幟替換，遭阻止後作罷，山友氣憤直呼「誇張」。玉管處昨證實，管理員發現後已制止，呼籲上山應避免對立衝突。另有山友發文，北插天山山徑也出現洋流飄帶，林保署新竹分署表示，將派人上山檢視，若發現會拆掉。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 說，原本放國旗的地方，就放國旗比較好，若喜歡洋流旗幟，不管在身上或活動時舉起來比較妥適。台北市長蔣萬安 說，選舉到了最後階段，支持者情緒會很激動，行為還是要符合法律規範。國民黨立委徐巧芯表示，排雲山莊的國旗，誰都不該擅自更換，難怪愈來愈多人站出來，不能再讓大罷免「借屍還魂」，再次亂台。

有山友在Threads分享，22日下午4時，排雲山莊前有人試圖將國旗降下，換上所謂的「洋流」旗幟，後遭莊主制止，此行為才未得逞。山友表示，排雲山莊登山者珍惜的山岳據點，不是用來表達個人政治立場、挑戰公共秩序的地方，呼籲尊重山岳、國旗與土地，應正當、理性表達理念，想搏取關注也要守住基本底線。

玉山國家公園管理處證實確有此事，前天排雲山莊前有山友欲掛帶政治意涵的旗幟，管理員發現後立刻制止。依國家公園法等規定，園區內禁止足以引發社會爭議或衝突的政治性行為或活動，依法可處以1500元（台幣，下同）至3000元罰鍰，現場未開罰。

另有山友發文，北插天山山路出現洋流飄帶，山林為何要被政治汙染？林保署新竹分署表示，該處接近北插天山三角點，大溪工作站若發現會拆掉。

法界認為，若私自降下排雲山莊國旗，改升其他旗幟，可能觸及刑法160條除去國旗國徽之罪，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；至於犯罪與否，主要是卸下後對國旗的處置，有無侮辱中華民國的主觀犯意。

此外，台北市長蔣萬安昨合體民眾黨議員黃瀞瑩車掃，意外爆發插曲；有支持者疑太熱情邊騎車邊揮手，追撞前方汽車，蔣立即下車關心傷者情況。但社群有造謠人稱蔣萬安不關心「孕婦」，竟蹲著發呆；黃瀞瑩闢謠說，這是扭曲事實，簡直沒有人性，不該對傷者第二次傷害。

蔣萬安昨還原過程指出，當時發現有支持者發生車禍，車隊趕快靠邊暫停，衝上前關心傷者狀況及整個情形，也請同仁聯繫救護車，送到醫院初步檢查沒有大礙。蔣強調，團隊會持續關心後續，也呼籲市民一定要留意路況，並注意安全。

警方昨到場，發現騎士呂姓女子、後座蔡姓母親及嬰兒四肢擦挫傷，送醫無大礙。但查出呂女無照駕車，肇事責任待釐清。

但有網友和醫師在社群平台發文質疑蔣萬安「先檢討孕婦」，現場沒有緊急調度指揮。國民黨北市議員游淑慧留言澄清，「她不是孕婦，『下次騎車要注意安全』這一句也不是蔣萬安講的，聽聲音也知道」。立委徐巧芯也指出，蔣團隊第一時間就已協調救護。